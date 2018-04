Afrique du sud: les obsèques de Winnie prévues le 14 Avril

Les obsèques d’"Etat" seront organisées le 14 avril, en l’honneur de Winnie Mandela, décédée lundi à Johannesburg, pour son "formidable impact sur le continent africain", a annoncé le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, face à la presse.

"Winnie Mandela a eu un formidable impact sur le continent africain. On se souviendra d'elle comme une personne vaillante et courageuse. Des obsèques d’Etat seront organisées le 14 avril, et qui seront précédés d’une cérémonie trois jours ", a indiqué M. Ramaphosa.