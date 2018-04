Côte d’Ivoire: George Weah, attendu en visite de travail à Abidjan

Le président libérien George Weah est attendu jeudi après-midi à Abidjan où il entame une visite de travail et d’amitié de quarante huit heures, la première en Côte d’Ivoire, voisine au Libéria, depuis son élection à la tête de son pays le 26 décembre 2017.

George Weah en Côte d'Ivoire pour une visite de travail et d'amitié avec son homologue ivoirien.

L’avion devant transporter George Weah devrait atterrir aux environs de 15H30 (GMT et locale) à l’aéroport Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan où il sera accueilli par son homologue ivoirien Alassane Ouattara, selon le programme publié par les services de la présidence ivoirienne.

Les deux chefs d’Etat devraient ensuite, s’entretenir en tête à tête à 17H00 au Palais présidentiel.

A 20H00, M. Ouattara offre un diner en l’honneur de son hôte, George Weah pour la première journée de cette visite.

Elu à la tête du Liberia avec 61,5 % des voix au second tour de l’élection présidentielle du 26 décembre 2017, George Weah, après deux échecs aux scrutins de 2005 et 2011, a succédé à l’économiste Ellen Johnson Sirleaf, arrivée au terme de son deuxième et dernier mandat constitutionnel.

Il a battu au second tour le vice-président sortant Joseph Boakai, qui a recueilli 38,5% des suffrages exprimés, selon les résultats proclamés officiellement par la commission électorale.

Dans une interview accordée à Reuters le 2 janvier 2018, l’ancienne star du football, 51 ans, a promis de rendre son pays, ravagé entre 1989 et 1996 par une guerre civile qui a fait, selon l’ONU, au moins 150 000 morts, autonome sur le plan agricole et de rénover les infrastructures.

Il prête serment le 22 janvier 2018. En plus des chefs d'État étrangers dont M. Ouattara, plusieurs personnalités du monde du football, comme les footballeurs Samuel Eto'o et Didier Drogba, mais aussi le président de la Confédération africaine de football (CAF), Ahmad Ahmad, ont également assisté à l'investiture.

Cette visite est sa première en Côte d’Ivoire depuis son élection à la tête du Libéria.