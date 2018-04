Côte d'Ivoire - Liberia : Les dessous de la visite de Weah à Abidjan

George Weah est à Abidjan, depuis ce mercredi 4 avril, pour une visite d'amitié et de travail de 48 heures. Le tout nouveau président libérien entend ainsi être reconnaissant de son homologue ivoirien qui lui a permis d'accéder à la Magistrature suprême dans son pays.

George Weah à l'école d'Alassane Ouattara

Après avoir été investi président du Liberia le 22 janvier dernier, les défis s'annoncent très grands pour le président George Weah. Aussi, entend-il bénéficier des conseils avisés et surtout de l'appui du président Alassane Ouattara pour mener à bien son programme de reconstruction du Liberia. À cet effet, il s'est rendu en Côte d'Ivoire, ce mercredi, sur un vol affrété par les autorités ivoiriennes.

Dès son arrivée sur les rives de la lagune Ébrié, le chef d'État libérien a été reçu en audience par le président Ouattara. Au sortir de cet entretien qui a duré plus d'une heure, l'ancienne gloire du football a exprimé sa gratitude vis-à-vis du président ivoirien pour son soutien et les conseils à lui prodigués lors de la présidentielle au Liberia. « Grand frère merci beaucoup. Aujourd'hui, tout le monde parle de paix grâce à vous. J'ai écouté vos conseils malgré des élections difficiles, nous sommes au pouvoir », a-t-il déclaré.

Le successeur d'Ellen Johnson Sirleaf a par ailleurs invité les hommes d'affaires ivoiriens à investir massivement dans son pays, car il entend faire de la Côte d'Ivoire un partenaire privilégié pour l'émergence du Liberia.

Le président Alassane Ouattara s'est, pour sa part, félicité de la visite de son homologue libérien. La Côte d'Ivoire et le Liberia sont deux pays frontaliers de la sous-région ouest-africaine qui entretiennent, depuis belle lurette, des relations d'amitié et de fraternité, et qui ont « vécu les mêmes affres » de la guerre. Aussi, le premier citoyen ivoirien compte sur son illustre hôte pour renforcer cette coopération bilatérale, à l'instar des relations développées sous la gouvernance de Mme Sirleaf.

« Nous avons proposé au Président, s'il le souhaite, tout l'appui nécessaire dans les domaines tel que le développement de l'agriculture, des infrastructures notamment des routes, dans la fourniture de l'électricité et toute une série de domaines où la Côte d'Ivoire a fait des progrès importants ces dernières années », a affirmé le président Ouattara.

Au-delà de cette visite officielle, notons que le président George Weah entretient des relations d'amitié avec certaines personnalités ivoiriennes. Il s'agit notamment du footballeur Didier Drogba qu'il a même invité à un déjeuner à l'Élysée lors de sa visite en France. Il y a également les anciens footballeurs Sekou Coulibaly et Youssouf Fofana, mais aussi des connaissances plus récentes, dont l'homme d'affaires Ousmane Bamba et bien d'autres encore qui étaient à ses côtés lors des campagnes électorales. Il a donc tenu à leur dire merci par ce déplacement en terre ivoirienne.