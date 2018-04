CIV: La Haca annonce un séminaire des radios confessionnelles

La Haute autorité de la communication audiovisuelle (Haca), a annoncé mercredi à Abidjan, l'organisation d'un séminaire à l’intention des radios religieuses sur la thématique "radios confessionnelles et cohésions sociales en Côte d’Ivoire", dans une déclaration.

La Haca envisage de former les radios confessionnelles sur la cohésion sociale

"La Haute autorité de la communication audiovisuelle (Haca) organise, mercredi 11 avril 2018, un séminaire à l’intention des radios confessionnelles sur le thème « radios confessionnelles et cohésion sociale en Côte d’Ivoire», à Heden Golf Hôtel d’Abidjan ", a revélé la note.

La Haca, l’instance de régulation de la communication audiovisuelle, va organiser une "importante" conférence avec les radios confessionnelles, et dont le but premier est de les amener à s’impliquer et à contribuer favorablement à travers leurs émissions, au renforcement de la cohésion sociale en Côte d’Ivoire.

A ce grand rendez-vous tant attendu, prendra part en plus des radios confessionnelles, "un parterre de personnalités des médias et de la société civile", a expliqué la note.

L’instance de régulation de l’audiovisuelle a annoncé par ailleurs dans le communiqué, qu’à l’issue des différents travaux qui seront effectués au cours du séminaire, "une charte des radios confessionnelles sera adoptée".

Les activités précédentes de la Haca avec les chaînes de télévision ivoirienne

Au début du mois de décembre 2017, l’instance de régulation de la communication audiovisuelle, avait organisé un atelier dédié aux opérateurs audiovisuels, et aux professionnels de l’audiovisuel, la réflexion avait porté sur "la viabilité des nouvelles chaînes des télévisions privées commerciales : défis et stratégies".

La Haca avait tenu un atelier avec les représentants des nouvelles chaînes de télévision qui devraient s'installer en Côte d'Ivoire, et dont l'objectif était de leur permettre d’identifier les défis auxquels ils seront confrontés ces chaînes de télévision.

L’occasion a été donnée aux représentants des chaînes de télévision, selon une note de l'autorité de la communication audiovisuelle, de présenter leur modèle de développement et leurs stratégies afin de s’insérer dans le nouvel environnement médiatique ivoirien de plus en plus concurrentiel.