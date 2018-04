Côte d'Ivoire : Ouattara bat en brèche les critiques contre le Sénat

Le président Alassane Ouattara était à Yamoussoukro, ce jeudi 12 avril, pour l'installation du Sénat. Aussi, le président ivoirien a profité de cette occasion pour réajuster certaines critiques sur la deuxième chambre du Parlement.

Alassane Ouattara rassure sur le Sénat

Selon la nouvelle Constitution ivoirienne, le Parlement ivoirien est désormais bicaméral, c'est-à-dire composé de deux chambres, à savoir l'Assemblée nationale et le Sénat. Après l'ouverture de la deuxième session ordinaire des députés, le 3 avril dernier, il s'en est logiquement suivi la rentrée solennelle des sénateurs, ce 12 avril.

A cet effet, le président Alassane Ouattara entend doter la Côte d'Ivoire de nouvelles institutions pour booster sa marche vers la modernisation et surtout vers l'émergence 2020. Aussi, le chef de l'Etat a indiqué que « l’institution du Sénat en Côte d’Ivoire n’est pas un luxe, mais une nécessité de développement », car elle permettra « d’assurer une grande efficacité au Parlement ».

A ceux qui estime que le Sénat est une institution « inutile » et « budgétivore », le chef de l'Exécutif ivoirien rétorque qu'il s'agit d'un « un cadre de réflexion de haut niveau » pour alléger, un tant soit peu, la tâche aux députés et donner plus d'efficacité au pouvoir législatif. La loi de finances 2018 a en effet alloué « un budget de 3,375 milliards de F CFA au Sénat ».

Notons que le Sénat est composé de 99 membres, dont 66 ont été élus aux élections sénatoriales du 24 mars dernier. Les 33 autres seront nommés par le président de la République. L'institution siègera à Yamoussoukro, la capitale politique et administrative, et sera présidée par Jeannot Ahoussou-Kouadio. Cette rentrée sénatoriale s'est faite en présence du vice-président Daniel Kablan Duncan et le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly.