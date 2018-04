Jeannot Ahoussou, de la primature à la présidence du sénat

Pressenti pour occuper la présidence du sénat, l’ancien Premier ministre ivoirien Jeannot Ahoussou Kouadio a été élu sans surprise à la tête de la seconde chambre du parlement, confirmant les bruits de couloirs qui alimentaient les débats.

Ahoussou Jeannot élu président du sénat ivoirien.

Unique candidat en lice, Jeannot Ahoussou, 67 ans, père de six enfants, il a été élu avec 65 voix sur 65 suffrages exprimés, soit 100%.

Ministre d'Etat auprès du Président de la République chargé du dialogue politique depuis 2013, sa candidature aux sénatoriales avait alimenté le débat de sa probable élection comme premier président du sénat.

Député de Didievi (centre ivoirien) Jeannot Ahoussou a été élu sénateur de la région du Bélier, avec 75% des voix à l’issue des élections du 24 mars.

Vice-président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), Jeannot Ahoussou "bénéficie d’une confiance totale" de l’actuel chef de l’Etat Alassane Ouattara, dont il a été l’un directeur de campagne lors du second tour de la présidentielle de 2010, et en 2015, témoignage l’ex-vice présidente de l’Assemblée nationale Sara Fadiga.

A 67 ans, le juriste qui a exercé pendant de nombreuses années au barreau ivoirien, met en avant son “expérience et (ses) capacités pour animer" le sénat.

Il été successivement ministre de l'Industrie, de 2002 à 2005. Ensuite ministre de la justice de 2010 à 2012 avant d’être nommé Premier ministre la même année. Un poste qu’il a occupé pendant huit mois.

Jeannot Ahoussou a été connu comme avocat du président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), Henri Konan Bédié, avant d’être promu à de hautes fonctions au sein du parti dans lequel il milite depuis les années 70.

Elu sénateur sous la bannière du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), la coalition au pouvoir, il prône la "liberté" du sénat qui va "contribuer à prendre des lois simples" et compréhensibles.

"La sagesse et la qualité des personnalités qui composent" le sénat "commandent que nous soyons jaloux de notre liberté", a-t-il déclaré avant de rejeter l'idée de formation "de groupe parlementaire" avant l'installation de la nouvelle institution.

Leader dans sa région qu’"il connait très bien, Jeannot Ahoussou "jouit d’une grande popularité" pour avoir été plusieurs fois élus.

Il est l’actuel président des élus et cadres du Centre, président du conseil régional du Bélier, président de l’assemblée des régions et districts de Côte d’Ivoire et l’initiateur de l’événement culturel "Paquinou", organisé chaque année à l’occasion de la fête de Pâques.

Il devrait démissionner vendredi de son poste de président du conseil régional du Bélier, après son élection à la présidence du sénat, a confié un proche à ALERTE INFO