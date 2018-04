Zimbabwe : Déchu, Mugabe refuse de céder la résidence présidentielle

Robert Mugabe continue de faire de la résistance, en dépit de sa chute en novembre dernier. L'ancien président zimbabwéen qui a négocié une retraite dorée refuse pourtant de céder la résidence officielle du chef de l'Etat.

Le bras de fer Mugabe - Mnangagwa se poursuit

Bras droits hier, ennemis jurés aujourd'hui, Robert Mugabe et Emmerson Mnangagwa ne sont véritablement plus en odeur de sainteté. Ce désamour entre les deux hommes a commencé quand l'un a contraint l'autre à la démission. Et depuis, ils sont opposés à divers niveaux.

Pour manifester son mécontentement vis-à-vis de ses anciens compagnons, l'ex-président Mugabe s'était affiché aux côtés du général Ambrose Mutinhiri, leader du Nouveau front patriotique (NPF) et opposant à la Zanu-PF, au pouvoir.

Et comme si cela ne suffisait pas, le père de l'indépendance zimbabwéenne entend faire voir de toutes les couleurs à son successeur. Occupant la résidence présidentielle depuis ses 37 ans de pouvoir, Mugabe n'entend pas la quitter. En dépit de toutes les démarches, le "vieux Lion " ne veut, jusque-là, pas entendre raison, et ce, cinq mois après sa chute du pouvoir. Il s'est d'ailleurs envolé pour Singapour pour raison de santé.

A 94 ans, l'ancien homme fort de Harare reste toujours combattif et demeure sur le devant de la scène. Ses anciens filleuls réussiront-ils à lui faire entendre raison et le reloger dans une autre résidence où il pourra bien vivre sa retraite ? Bien malin qui pourra le dire.