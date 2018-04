Chine : La marine chinoise fait une démonstration éclatante de ses progrès à Hainan

Le groupe de porte-avions, les plus récents sous-marins nucléaires et les destroyers vus la semaine dernière à Hainan sont la fierté de la marine chinoise. Selon des observateurs militaires, le matériel naval présenté lors de la parade maritime du 12 avril dernier représentait les réalisations accomplies par la marine de l'Armée populaire de libération (APL) dans sa modernisation.

La marine chinoise en pleine révolution

Cao Weidong, capitaine de vaisseau et chercheur à l'Institut de recherche des études militaires navales de l'APL, a souligné que la Marine chinoise a reçu un grand nombre d'armes nouvelles dotées de capacités avancées au cours des cinq dernières années. Ce nouveau matériel est caractérisé par des capacités d'information renforcées et un système d'opérations conjointes optimisé qui lui permettront de mieux mener à bien des opérations conjointes sophistiquées.

Le rassemblement de navires, de sous-marins et d'avions lors de cette parade a permis, a-t-il ajouté, de renforcer les capacités de la marine de coordonner et d'intégrer de multiples éléments dans ses missions de combat.

L'apparition de sous-marins nucléaires de nouvelle génération et d'un groupement tactique de combat, a également noté M. Cao, indique que la flotte chinoise est devenue capable d'effectuer des opérations à longue distance.

Cui Yiliang, rédacteur en chef du magazine Modern Ships, a de son côté, déclaré que la marine a montré la quasi-totalité de son nouveau matériel livré au cours des 10 dernières années, soulignant qu'elle est maintenant capable de mener toutes les opérations navales, de la frappe stratégique à l'assaut amphibie.

Les progrès technologiques évident des forces sous-marines chinoises

« Les sous-marins nucléaires à missiles balistiques qui ont participé à la parade sont de la dernière génération et comportent beaucoup d'améliorations par rapport à leurs prédécesseurs. Vous pouvez voir dans leur conception de la coque que la Chine a fait de grands progrès dans le domaine des sous-marins nucléaires », a précisé M. Cui, avant d'ajouter : « Les nouveaux sous-marins d'attaque à propulsion nucléaire seraient capables de lancer des missiles de croisière, tandis que certains sous-marins d'attaque conventionnels vus lors du défilé ont été équipés d'un système de propulsion anaérobie avancé qui rend ces navires furtifs. »

Wu Peixin, analyste de l'industrie de la défense à Beijing, estime pour sa part que la marine de l'APL est en train de rattraper de manière constante et rapide la marine américaine en termes de capacités technologiques et opérationnelles de son matériel.

« Il y a dix ans, il nous aurait semblé un peu inimaginable que nous disposions d'un groupement de combat complet et que nous puissions le déployer dans les dix années à venir. Cela nous aurait aussi semblé fantastique si quelqu'un nous avait dit alors que nous allions bientôt commencer à mettre en service un porte-avions construit localement et plusieurs des plus puissants destroyers du monde ».

M. Wu a cité en exemple le CNS Changsha, un destroyer lance-missiles guidés de Type 052D à bord duquel se trouvait le président Xi Jinping pendant le défilé, en tant qu'exemple de l'amélioration de l'arsenal de la marine chinoise.

Les performances des bâtiments chinois

La classe 052D constitue les bâtiments d'escorte de la flotte dotée des meilleures capacités déployés par la marine, a-t-il déclaré. Elle dispose d'un déplacement à pleine charge de près de 7 000 tonnes et d'une large gamme d'armements, dont un canon naval de 130 mm à tube unique et un système d'armes de défense rapprochée, ainsi que 64 cellules de lancement vertical contenant des missiles anti-aériens à longue portée HHQ-9 et des missiles de croisière anti-navires YJ-18 ou YJ-83. La puissance de combat d'un seul type de navire 052D est égale à celle de plusieurs modèles précédents mis en service auparavant, a encore souligné M. Wu.

Le défilé du 12 avril matin, qui a eu lieu au large des côtes sud de la province de Hainan, a été le plus grand du genre ayant marqué ses accomplissements au cours des dernières années.

Cet événement spectaculaire, qui a impliqué plus de 10 000 membres de la marine, a été le cinquième défilé maritime de la marine chinoise et le premier en mer de Chine méridionale. Le dernier défilé a eu lieu en 2009.

Une armada de 48 navires et sous-marins, parmi lesquels se trouvait le porte-avions CNS Liaoning, a participé à cette démonstration sans précédent des prouesses navales chinoises. Six sous-marins à propulsion nucléaire, dont deux portaient des missiles balistiques intercontinentaux à capacité nucléaire, ont également fait une apparition lors du défilé.

Soixante-seize aéronefs de la marine sont passés au-dessus du défilé, dont des hélicoptères, des avions de combat, des bombardiers et des avions de guerre électronique.

(Source : Quotidien du Peuple)