Mali : Dans la tourmente, la Minusma fait appel à des soldats chinois

Des soldats chinois sont en route pour le Mali afin de renforcer les troupes de la Minusma. L'arrivée de ce contingent chinois intervient alors que la mission onusienne traverse une période très sombre dans ce pays sahélien.

Des soldats chinois pour renforcer la Minusma

A en croire les dernières statistiques, la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (Minusma) est en passe de devenir la mission de maintien de la paix la plus meurtrière de tous les temps, avec plus d'une centaine de Casques bleus tués dans des actes hostiles. Ce triste bilan macabre est dû aux attaques incessantes des groupes armés terroristes qui ont mis le Nord-Mali sous leur coupe depuis 2012.

Aussi, Mahamat Saleh Annadif, chef de la mission de l'ONU, entend renforcer ses contingents, tant en moyens logistiques qu'en personnel pour, non seulement faire front aux différentes attaques dont ses hommes sont des cibles privilégiées depuis leur déploiement en juillet 2013, mais aussi, et surtout bien assurer sa mission de maintient de la paix.

Le diplomate tchadien peut donc souffler, car un contingent de 395 soldats chinois viendra renforcer les Casques bleus, dès ce mois de mai, pour une durée d'un an. Ce contingent, composé entre autres d'une brigade de défense chimique, d'une unité médicale et de sapeurs-pompiers, aura pour mission de réparer des routes, des ponts et des pistes d'aéroport dans les zones de mission, protéger les quartiers généraux dans des zones de guerre, et soigner les malades et blessés.

Notons qu'en décembre 2013, un premier contingent de militaires chinois avait rejoint la Minusma. Jean Bosco Kazura, chef militaire de la mission onusienne d'alors, avait déclaré à cet effet : « On connaît le professionnalisme et le savoir-faire du soldat chinois et cela nous rassure que vous allez faire ce qu’'il faut pour contribuer efficacement à la stabilisation et au maintien de la paix au Mali. »