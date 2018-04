Cameroun/crise anglophone: Les USA "prêts à aider" le pays

Les Etats-Unis sont "prêts à aider" le Cameroun, pour la résolution de la crise qui secoue les régions anglophones du pays, depuis plus d'an, a déclaré mercredi l’ambassadeur américain, Peter Henry Barlerin, à l’issue d’une audience avec le ministre camerounais des Affaires extérieures, Lejeune Mbella Mbella.

Les Etats Unis disposés à soutenir le Cameroun.

"Nous sommes prêts à aider, si c’est cela est voulu par les deux parties", a indiqué M. Barlerin qui dit avoir "offert l’assistance" de son pays pour "résoudre les problèmes dans les zones anglophones."

Le Nord-ouest et le Sud-ouest, les deux régions anglophones du pays, traversent une crise socio-politique depuis plus d’un an.

Les régions anglophones du Cameroun en proie à une crise qui perdure et dégrade l’image du pays.

Un consortium de syndicats anglophones dissout, exigeait l’indépendance de leurs régions et le départ de M. Biya, au pouvoir depuis 35 ans. Le consortium dénonçait également la marginalisation de la minorité anglophone (environ 20% des 24 millions d'habitants) par rapport à la majorité francophone.

Axées au départ, en octobre 2016, sur des aspects corporatistes, les revendications des avocats et enseignants anglophones se sont par la suite transformées en une crise socio-politique, en raison des répressions des forces de l’ordre.

La situation s’est dégradée avec l’interpellation au Nigeria de 47 séparatistes, dont Sisiku Ayuk Tabe (leader) et leur extradition au Cameroun. Outre les attaques contre les Forces de défense, les séparatistes procèdent à des enlèvements de responsables administratifs.

Les élections sénatoriales au Cameroun se sont déroulées sur fond de tensions dans les régions anglophones. Des miliciens séparatistes ont tenté à plusieurs reprises et dans diverses localités d'empêcher la tenue du scrutin. Un bilan provisoire fait état de deux assaillants tués.

"Les USA voudraient que le Cameroun reste stable", a ajouté l’ambassadeur, au terme de son échange avec M. Mbella Mbella.

.

.