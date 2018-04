Cameroun : Le cinéaste Isidore Modjo déclaré "non-coupable (Avocat)

Poursuivi pour manifestation illégale début janvier, sur l’esplanade du ministère de la Communication, à Yaoundé, le cinéaste Isidore Modjo, a été déclaré "non-coupable" des faits qui lui ont été reprochés, coupable à l’issue d’une audience.

Cameroun, Isidore Modjo le cinéaste compositeur sort vainqueur de son procès au tribunal.

"M. Modjo a été déclaré non-coupable des faits mis à sa charge", a dit Me Christian Djomga, joint au téléphone par ALERTE INFO, précisant que la présidente du tribunal a exigé qu’on lui "remette le matériel saisi", pendant sa manifestation.

Le 04 janvier, le cinéaste a été interpellé par la police alors qu’il tenait un énième un sit-in, sur l’esplanade du ministère de la Communication, pour exiger le paiement intégral de ses droits tel qu’ordonné par le Premier ministre camerounais, les 29 mars et 4 octobre 2017.

Isidore Modjo est l’auteur des génériques d’entrée et de sortie des émissions radiophoniques comme: Cameroon Calling, Morning Safari, les journaux de 13h et 17h et bien d’autres. Ces œuvres sont exploitées par la radio publique depuis une vingtaine d’années, sans que leur compositeur n’ait été payé.

En conflit depuis plus de deux ans avec l’office de radio et télévision du Cameroun (CRTV), pour non-paiement des droits d'auteur, il revendique des indemnités relatives aux génériques d’habillage du journal de la radio nationale et de bien d’autres programmes.

Pour les avocats d'Isidore Modjo,ce verdict est le résultat d'une justice indépendante.

Après des négociations avec le gouvernement, un accord a été trouvé pour le versement de 50 millions Fcfa comme compensation.

"Il s’agit d’une démonstration que la justice est vraiment indépendante du pouvoir politique", a réagi Me Djomba, estimant que "les autorités doivent désormais réfléchir deux fois, avant de faire le trafic d’influence."

Selon l’avocat de la défense, "le ministère public dispose de 10 jours pour faire contester la décision rendue."