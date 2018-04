Afrique du Sud : L’aéroport de Cape Town change de nom

L’aéroport international de Cape Town aura un nouveau nom d’ici la fin d’année. Des consultations sont en cours pour rebaptiser la deuxième plateforme aéroportuaire d’Afrique du Sud, par ailleurs troisième aéroport d’Afrique. C’est l’annonce faite par le ministre des Transports, Blade Nzimande.

Cape Town : l'aéroport international bientôt rebaptisé à la gloire d'un héros de l'Apartheid

À en croire le ministre Nzimande, l’aéroport sera rebaptisé en hommage à une figure de proue qui a lutté contre l'apartheid. « Notre préoccupation ultime est de faire en sorte que nous nommions cet aéroport en hommage à l’un de nos héros ou héroïnes qui a énormément contribué à la réalisation d'une Afrique du Sud démocratique, unie, non raciale, non sexiste, démocratique et prospère », a déclaré le membre du gouvernement de la Nation arc-en-ciel.

Alors que le processus de consultation est en cours, plusieurs noms semblent déjà sortir du lot, dont ceux d’Albertina Sisulu, Nelson Mandela ou encore Winnie Madikezela-Mandela, a-t-on appris auprès d’une source au ministère sud-africain des Arts et de la Culture.

Une fois le processus de changement de nom achevé, il sera déposé auprès du Conseil géographique sud-africain pour examen et validation, a expliqué Aanda Magaqa, porte-parole du Département des Arts et de la Culture.

L'ampleur du changement de nom de l'aéroport de Cape Town est assez importante, car elle affectera non seulement l'aéroport lui-même, mais aussi d'autres entités tel que le gouvernement local. En effet, la signalisation routière devra être modifiée, tandis que les structures touristiques devront modifier leurs supports marketing.

Rappelons que l’aéroport international de Cape Town a ouvert ses portes en 1954, et a été initialement nommé aéroport Daniel François Malan, en mémoire à un ancien Premier ministre sud-africain, un Afrikaner.

En 2017, elle a accueilli 10.7 millions de passagers. C’est le troisième aéroport en Afrique en terme de passagers derrière l’aéroport international OR Tambo de Johannesburg et l’aéroport international du Caire en Égypte.