Enseignants senegalais: L’indemnité de logement passe à 100.000FCFA

Le porte-parole du gouvernement sénégalais, Seydou Gueye., a annoncé dimanche à Dakar une augmentation de l’indemnité de logement des enseignants senegalais, passant ainsi de 60.000 à 100.000 FCFA par mois, après une grève entamée fin 2017, dans un communiqué.

Les enseignants sénégalais ont entamé la grève depuis décembre

" (Des) mesures exceptionnelles en faveur des enseignants, (et) portent l’indemnité de logement de 60.000 FCFA actuellement, à 100.000 FCFA par mois et par enseignant", a indiqué M. Gueye, dans un document.

Depuis décembre, les principaux syndicats d’instituteurs, de professeurs de collèges et de lycées, sont en arrêt de travail pour diverses revendications liées à l’augmentation d’indemnités de logement et de documentation notamment.

Les enseignants senegalais du supérieur, ayant déclenché une grève à la même période avec un syndicat et des mots d’ordre différents, exigent la construction de salles de cours et de logements, l’augmentation des budgets des cinq universités publiques du pays et le réajustement de l’indemnité de logement.

Le porte-parole de l’Etat sénégalais a dit que le Chef de l’Etat, Macky Sall "considère l’enseignant comme l’élément clé de la qualité de l’éducation".

Le Chef de l’Etat a instruit son gouvernement à procéder à l’inscription progressive des ressources budgétaires nécessaires à la résorption des sommes dues aux enseignants depuis plus d’une décennie et qui sont relatives aux évolutions de leur carrière.

Les enseignants sénégalais se disent satisfait du chef de l’Etat

M. Sall a réitéré, dans la lettre, son engagement pour une école réconciliée avec tous ses acteurs et a rappelé ses instructions au gouvernement pour la mise en place diligente d’un guichet unique dédié aux procédures administratives de gestion de la carrière des enseignants.

Les syndicats d’enseignants ont exprimé au chef de l’Etat, après l’avoir remercié pour les mesures qu’il a déjà prises en faveur du secteur de l’éducation, leur disponibilité à répondre favorablement à son appel.

M. Sall a félicité tous les différentes couches qui ont facilité les négociations avec les membres de la G6.