Macky Sall annonce la "phase active" des fonds de l’entreprenariat

Le président sénégalais, Macky Sall a annoncé mardi à Dakar, "la phase active" des fonds destinés à l’entreprenariat des jeunes et des femmes, dans un discours adressé à la nation, la veille de l’indépendance du pays.

Macky Sall a lancé la phase pilote des fonds destinés à l'entreprenariat des jeunes et des femmes

"J’ai le plaisir d’annoncer que la Délégation générale à l’entreprenariat rapide des jeunes et des femmes (DER), dotéE d’un fonds initial de 30 milliards, entre dans sa phase active", a déclaré M. Sall.

La Délégation générale à l’entreprenariat rapide a été créée pour soutenir les initiatives d’entreprenariat et d’auto emploi des jeunes et des femmes, en répondant aux exigences de transparence, de diligence et d’efficacité.

L’Etat sénégalais veut "donner une chance de succès" à chaque personne ayant un "projet viable".

Dans sa phase pilote, la Délégation générale financera à hauteur de deux milliards les activités liées au secteur de la pêche.

Le Sénégal dispose, d’un littoral de 718 km de côtes réputées parmi les plus poissonneuses du monde. Au plan économique et social, ce secteur joue un rôle important dans l’économie du pays.

La Délégation injectera également un milliard dans le domaine des technologies de l’information et de la communication (Tic), tout en encourageant la création de jeunes entreprises novatrices dans le secteur des nouvelles technologies, sur internet, et dont les multiples applications ouvrent les nouvelles activités génératrices de revenus.

En partenariat avec une association de femmes investisseuses, la DER "mobilisera 500 millions" (DE QUOI ?) en appui à des projets spécifiques aux femmes.

Ces efforts de création d’activités génératrices de revenus en faveur des jeunes et des femmes s’ajoutent à ceux déjà engagés avec la phase pilote du projet Formation-école-entreprise que le président a lancée le 6 mars.

Pour le premier projet (Formation-école-entreprise), M. Macky a affirmé que " c’est finalement 25.000 jeunes, au lieu des 10.000 initialement prévus, que nous préparons, sur une période trois ans, (pour qu’ils intégrent) le marché de travail"