Côte d’Ivoire : Assassinat planifié de Guillaume SORO, Lobognon confirme… !

NEWS - Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Une information de l'assassinat planifié de Guillaume SORO de notre confrère Koaci, fait la une de l'actualité sur le web en Côte d'Ivoire. Alain Lobognon, bras droit du Président de l' Assemblée Nationale (PAN) a confirmé cette information sur son compte Twitter, affirmant qu'elle était à prendre très au sérieux.

Assassinat planifié de Guillaume SORO ??

Qui en veut à Guillaume SORO au point de planifier son assassinat ? Le confrère Koaci, a livré une information qui viendrait du premier cercle de sécurité du président de l’ Assemblée National de Côte d’Ivoire, une information aussitôt confirmée en personne par l’ancien ministre Alain Lobognon, proche du PAN.

La Côte d'Ivoire n'en a peut-être pas complètement terminé avec ses vieux démons. Alors qu'il règne une relative paix sur le pays malgré les fortes divergences entre le RDR au pouvoir et le PDCI, une information qui multiplie les interrogations dans les têtes vient de tomber. Selon le journaliste ivoirien Mahoudi Innocent, "un jeune soldat... membre de la garde rapprochée de Guillaume Soro, a eu le choc de sa vie en entendant l’un de ses frères d’armes lui chuchoter à l’oreille que les jours du Président de l’Assemblée nationale sont désormais comptés."

C'est ce dernier, sous anonymat, qui dit avoir entendu son interlocuteur lui expliquer "qu’un processus a été mis en place pour introduire subrepticement dans la garde de l'ancien premier ministre, plusieurs soldats triés sur le volet, munis d’un ordre d’opération clair : ouvrir le feu sur le Président de l’Assemblée nationale en cas de nouvelle mutinerie dans n’importe quelle caserne du pays. On aurait prestement mis cet assassinat sur le compte d’une bavure intervenue suite à l’extension de la mutinerie dans sa propre garde."

Assassinat planifié de Guillaume SORO, Lobognon confirme

Cette information du site Koaci, n'a pas fini de provoquer des interrogations que le ministre Alain Lobognon dégaine sur Twitter pour lui donner plus de crédit. En 4 phrases, 30 mots et 170 caractères, l'ancien patron du sport ivoirien a posté : "L’information donnée par @koaci est très crédible. La menace contre Guillaume SORO est réelle. Nous la prenons très au sérieux. Et nous vous demandons d’en faire de même."

Même si certains tentent de décrédibiliser Alain Lobognon, en mettant en doute sa sortie, le fait est que Soro Guillaume a déjà échappé à plusieurs tentatives d'assassinat. Si l'affaire de son avion attaqué sur le tarmac de l'aéroport de Yamoussoukro reste le plus spectaculaire, l'ancien chef rebelle avait aussi fait face à des tentatives d’ assassinat à la RTI, à Dabou et même à Katiola, dans le nord du Pays, ville qui était sous son contrôle lors de la crise.

La légitime question que l'on se pose aujourd'hui est de savoir à qui profiterait cet assassinat planifié de Guillaume SORO.