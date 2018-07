Burkina: Les bureaux des agents des Eaux et Forêts endommagés

Les bureaux et domiciles des agents des Eaux et Forêts du parc national d’Arly, le plus grand du Burkina, ont été endommagés lors d’une attaque menée dimanche en début de soirée par des hommes armés, a annoncé le ministère de l’Environnement, dans un communiqué lundi.

Les locaux des agents des Eaux et Forêts du parc national d'Arly saccagés

Selon le communiqué, c’est aux environs de 18H00 (GMT et locale) que "des individus armés non encore identifiés ont fait irruption dans le campement du Parc national d’Arly".

"L’attaque a occasionné des dégâts sur le parc moto de l’unité en charge de l’administration des Eaux et Forêts et des dommages sur les bureaux et domiciles des agents. Aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée", précise la note.

Le parc national d’Arly, le plus grand du Burkina, est situé dans la province de la Tapoa, dans l’Est du pays, à 435 Km de Ouagadougou.

Le Parc National d’Arly (encore appelé réserve totale de faune d’Arly), au Burkina Faso, est tout simplement un des plus grands parcs naturels d’Afrique. Transfrontalier avec le Niger (Parc National du W) et le Bénin (Réserve de la Pendjari), le parc d’Arly offre au visiteur une richesse animalière sans équivalent en Afrique de l’Ouest.

Fin mars, deux agents des Eaux et Forêts qui étaient tombés sur des hommes armés qui dépouillaient deux cars de transport en commun sur l’axe Sidéradougou-Ouo (Ouest du Burkina), ont été tués lors d’un échange de tirs.