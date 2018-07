Chine : Les smartphones chinois de plus en plus prisés par les Russes

Les Smartphones chinois sont de plus en plus populaires en Russie et représentent désormais près d'un tiers du marché russe, rapporte l'agence de presse Sputnik qui cite une étude de Svyaznoy et Euroset, deux distributeurs de produits électroniques en Russie.

Les Smartphones chinois investissent le Mondial 2018 en Russie

Selon l'étude, en termes d'unités vendues, les ventes des Smartphones chinois comme Huawei, Lenovo, Meizu, Xiaomi, ZTE et LeEco, ont progressé de 33% entre janvier et juin, soit une augmentation en valeur de 55%.

Les experts prévoyaient le chiffre de 12,5 millions de Smartphones vendus en Russie sur les six premiers mois de 2018, dont plus de 4,4 millions d'unités fabriquées en Chine.

D'après les données statistiques de l'opérateur mobile russe MTS, les trois plus grosses marques de Smartphone au premier semestre étaient Samsung avec 22,2% de part de marché, Huawei (16,7%) et Apple (12,9%).

La popularité grandissante depuis plusieurs années des Smartphones chinois en Russie s'explique par leur prix bas, la variété de leurs fonctionnalités et leurs bonnes performances. Par ailleurs, certains fabricants de téléphones ont accéléré leur expansion sur le marché Russe.

Mercredi 6 juin, le géant chinois de la high-tech Xiaomi a tenu une conférence de presse à Moscou pour présenter à la clientèle russe son nouveau modèle phare de Smartphone.

En mai, le fabricant chinois de téléphone Vivo a dévoilé ses nouveaux Smartphones taillés sur mesure pour la Coupe du monde de football en Russie dans le cadre de sa campagne de sponsoring de ce grand évènement sportif mondial.