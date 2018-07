Mondial 2018 : La France en demi-finales..., Alain Lobognon s'indigne

La France a composté son ticket pour le dernier carré duMondial 2018. Cependant, Alain Lobognon n'est pas du tout content d'une certaine discrimination qu'il a observée chez les Bleus.

Alain Lobognon prend position pour N'Golo Kanté

Lors du premier match des quarts de finales du Mondial 2018, ce vendredi 6 juillet, la France n'a du tout tremblé face à l'Uruguay. Privé de leur vedette et buteur Edinson Cavani, blessé au mollet, la sélection uruguayenne n'a pas du tout fait le poids face aux Français qui se sont logiquement imposés par 2 buts à 0. Une réalisation de Raphaël Varane à la 40e minute et un but d'Antoine Griezmann à l'heure de jeu.

Tous les cadres de la sélection française étaient au rendez-vous, excepté Blaise Matuidi qui écopait d'une suspension pour ce match. Paul Pogba, Kylian Mbappé, Olivier Giroud et bien d'autres joueurs de l'équipe de France ont tiré leur épingle de jeu. En témoignent les éloges de la presse française et de certains observateurs vis-à-vis des hommes de Didier Deschamps.

Cependant, Alain Lobognon relève une certaine discrimination au sein de cette sélection. Pour l'ancien ministre ivoirien des Sports, un joueur de cette équipe abat un travail colossal, sauf que cela à l'air de passer inaperçu, et bien pire, sous silence.

Ainsi, le député de Fresco s'est indigné à travers un tweet : « Il y a chez les Bleus, un joueur qui joue plus que bien. Très bien même. Très constant à son poste. N’Golo Kanté. Personne ne parle de lui. Allez savoir pourquoi. Chapeau champion ! #Mondial2018. »