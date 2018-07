Côte d’Ivoire: Sandrine Vallée Polneau, les causes de sa mort !

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

NEWS - Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Le décès spectaculaire du professeur Sandrine Vallée Polneau au Plateau avait suscité de vives polémiques. La police criminelle de Côte d’Ivoire vient de livrer des éléments d’enquête sur les circonstances de la mort dramatique de cette dame survenue le mardi 3 juillet 2018.

Sandrine Vallée Polneau s'est suicidée

La mort brutale de Mme Sandrine Vallée Polneau n’est pas le complot que semblaient croire les auteurs de publications sur les réseaux sociaux. Cette femme, Maître de conférences agrégée à l’UFR des Sciences pharmaceutiques et biologiques de l’Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody avait des tendances suicidaires.

C’est entre autres le poids de sa famille qu’elle portait seule sur ses frêles épaules qui serait à la base du mal-être qui a fini par la pousser au pire. En effet, l’époux de Mme Sandrine Vallée Polneau, ancien patron de pharmacies, victimes multirécidivistes d’AVC (Accident Vasculaire Cérébral) avait fini par cesser ses activités. Cette jeune dame était aussi mère d’enfants mal-portants. Le cadet de ses deux enfants est muet en plus de souffrir de troubles « comportementaux ».

Entre la charge qu’elle avait désormais de son mari, la gestion de ses enfants et sa brillante carrière professionnelle, Sandrine Vallée Polneau se sentait de plus en plus désarmée pour faire face à toutes ces obligations. C’est consécutivement à ses problèmes qu’elle était seule à gérer qu’elle aurait développé des « tendances suicidaires ».

Selon les sources policières, elle aurait « essayé à plusieurs reprises de se suicider » sans y parvenir. « Elle a même été envoyée en France pour se faire suivre par des psychologues, mais elle est rentrée en catimini sans avertir au préalable les médecins qui la suivaient. » Les enquêteurs révèlent également que « sa famille n'est pas surprise de son suicide. Au niveau du ministère de la Santé et de l'hygiène publique, lorsque le constat a été fait de la dépression mentale du professeur Polneau, un psychologue a été commis pour la suivre. Mais après la première rencontre avec le psychologue, cette dernière aurait refusé de le rencontrer. »

Forcement, dans ces conditions, le mal dont souffrait Mme Sandrine Vallée Polneau ne pouvait que prendre le dessus. « Lorsqu'elle donnait les cours à la faculté de Pharmacie, il lui arrivait de perdre le fil de son sujet. Et c'est souvent, un assistant qui la recadrait », rajoutent les spécialistes dans le rapport d’enquête sur les causes de son décès.

Sandrine Vallée Polneau qui était chef de service du système d’information sanitaire au Centre hospitalier universitaire (Chu) d’Angré aurait fait plusieurs tentatives de suicide avant la dernière qui l’a arraché à l’affection de ses proches. Complètement surmenée, elle aurait adressé des messages de détresse au Vatican disant « je n'en peux plus ». Les enquêteurs qui ont réussi à déchiffrer son téléphone ont pu mettre la main sur toutes ces preuves qui confortent la thèse d’un suicide.

Selon Fraternité Matin : « Une veillée académique aura lieu ce mardi 17 juillet, de 19h à 20h30, sur l’esplanade de l’Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, suivie le mercredi d’une veillée de prières à l’église Sainte-Famille de la Riviera, de 20h à 21h30. » Chrétienne, Mme Sandrine Vallée Polneau aura droit à une messe d’action de grâce le dimanche 22 juillet, à 11h, à la paroisse Saint-Jean de Cocody avant son inhumation le vendredi 20 juillet, au cimetière de Moossou, à Grand-Bassam.

La Côte d'Ivoire perd donc celle qui était son 2e professeur agrégée en Bio statistique.