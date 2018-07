Côte d'Ivoire : George Weah et Didier Drogba ne se quittent plus

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Didier Drogba était à Monrovia, ce samedi 28 juillet, pour prendre part à la célébration du 171e anniversaire de l’indépendance du Liberia. L'ancien capitaine a été invité par le président libérien George Weah.

George Weah - Didier Drogba, une amitié qui dépasse les frontières

Au lendemain de l'élection présidentielle au Liberia, Didier Drogba s'était permis de tutoyer George Weah, nouveau président libérien. Loin d'être un crime de lèse-majesté, cela démontre à souhait les liens d'amitié qui unissent les deux grands footballeurs africains qui ont brillé sur les stades européens et à travers le monde durant leur carrière.

Aussi, ces deux étoiles africaines ne manquent pas de se retrouver pour de grands rendez-vous. En effet, lors de sa visite d'État en France, le président Weah avait invité la légende de Chelsea à un banquet à l'Élysée en compagnie du président français Emmanuel Macron. Un projet sportif avait alors vu le jour pour le développement du football en Afrique.

Ce week-end a encore été l'occasion pour Drogba et Weah de communier à nouveau. C'était dans le cadre des célébrations du 171e anniversaire de l’indépendance de la République du Liberia. Drogba Didier était l'invité d'honneur du successeur de Ellen Johnson Sirleaf.

Après ces festivités riches en couleurs, l'ancien international ivoirien a eux des mots très élogieux à l'endroit de son "ami" président sur son compte Instagram : « Merci Président George Weah pour l’invitation, c’était un plaisir de venir au Liberia pour la première fois et de te voir en pleines fonctions. Très fier d’avoir suivi tes conseils durant ma carrière, tu es un exemple pour moi. »

Notons que Weah et Drogba avaient arboré le maillot rouge du club « Weah All Stars » avec pour numéro respectif le 14 et le 11.