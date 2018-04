Côte d'Ivoire : Grandes retrouvailles entre Soro et George Weah

George Weah ne pouvait pas séjourner à Abidjan sans passer voir Guillaume Soro. Le chef d'Etat libérien et le chef du parlement ivoirien se connaissent de longue date.

George Weah et Guillaume Soro veulent maximiser leurs relations

Le président George Weah était en visite d'amitié et de travail de 48 heures à Abidjan. Après une rencontre avec le président Alassane Ouattara, les hommes d'affaires et plusieurs autres personnalités ivoiriennes, le président du Liberia a réservé cette visite particulière pour la fin. Celle d'avoir un tête-à-tête avec Guillaume Kigbafori Soro avant de retourner dans son pays.

Notons à toutes fins utiles que l'amitié entre Soro et Weah remonte du temps de la rébellion en Côte d'Ivoire. Les deux personnalités avaient alors été mises en contact par l'ex-président burkinabè Blaise Compaoré, et depuis, leurs relations va se renforçant.

C'est à juste titre que le Maroc a sollicité le lobbying de Soro auprès des autorités libériennes pour avoir d'importants marchés au Liberia. L'ancien Premier ministre ivoirien s'était par ailleurs fait représenter par la ministre Affoussiata Bamba-Lamine lors de l'investiture du président Weah, le 22 janvier dernier, à Monrovia.

Aussi, au cours de cette rencontre de ce jeudi 5 avril, qui s'est tenu sous le coup de 18 h et qui n'a pas excédé trois quarts d'heure, le premier Magistrat libérien et le chef du parlement ivoirien ont évoqué l'actualité politique et économique de leurs pays respectifs. Un rapprochement entre le parlement ivoirien et celui du Liberia est également en vue.

Mister George pourrait-il constituer un soutien de Mister Guillaume au cas où il se portait candidat à la présidentielle de 2020 ? Bien malin qui pourrait y répondre.