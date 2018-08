Mali: IBK promet "une société radicalement différente" à la jeunesse

Le président sortant du Mali, Ibrahim Boubacar Keita, dit IBK, qui affronte son principal adversaire, Soumaila Cissé, au second tour de la présidentielle a promis "une société radicalement différente" à la jeunesse, s'il est réélu dimanche, dans une lettre ouverte.

IBK fait des promesses à la jeunesse malienne s'il est réélu président

"Si vous m’accordez votre confiance, je ferai des cinq prochaines années un mandat de préparation de la prochaine génération (…) avec une société radicalement différente", a écrit IBK, ajoutant : "Je sais ce que je vous dois. Je ne vous décevrai pas ".

Vendredi, lors de son meeting de clôture de campagne, IBK accusé par ses adversaires de fraude massive au 1er tour de la présidentielle, le 29 juillet, a fait savoir qu’il ne veut pas "céder à la provocation".

"Ils disent qu'il y a eu fraude massive, mais ne peuvent pas le prouver", a dit le président candidat, demandant à ses adversaires de lui "saisir la main pour construire le Mali, au lieu d'essayer de tenir ses pieds sans succès".

"Nous ne laisserons personne perturber la quiétude du Mali", a conclu IBK, prévenant que "les déstabilisateurs (le) trouveront sur leur chemin".

Le chef de file de l’opposition au Mali, Soumaila Cissé, a rejeté vendredi à Bamako les résultats de la présidentielle du 29 juillet, à l’issue de laquelle il est arrivé en seconde position derrière le président sortant Ibrahim Boubacar Keita (IBK), estimant qu’ils“ ne reflètent pas’’ le vote des Maliens.

Plusieurs candidats à la présidentielle malienne dont le chef de file de l'opposition, Soumaila Cissé ont exigé lundi à Bamako un "recomptage des voix", decriant "un hold-up électoral ".

Manassa Dagnoko, la présidente de la Cour constitutionnelle malienne, a confirmé mercredi les résultats du premier tour de la présidentielle malienne qui ont donné favori l’actuel président Ibrahim Boubakar Kéita dit IBK et son principal opposant, Soumaila Cissé et ordonné un second tour dimanche.