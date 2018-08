Présidentielle Camerounaise : Osih s’engage à "doubler le salaire des fonctionnaires

Yaoundé : les new du Cameroun en politique et finance

Joshua Osih, le candidat du Social democratic front (SDF, principal parti d’opposition camerounaise), à la présidentielle du 7 octobre, s’est engagé à "doubler le salaire des fonctionnaires sur 5 ans", selon son programme dévoilé mercredi, face à la presse.

Le candidat Joshua Osih promet de doublé les salaires en cas d'élection en octobre

"Je veux doubler les salaires des fonctionnaires parce qu'on ne peut pas retrousser ses manches en 1994 et les garder dans cet état indéfiniment", a indiqué M. Osih, soulignant qu’"il faut que les fonctionnaires aient de quoi vivre dignement pour mieux combattre la corruption."

En plus de doubler le salaire fonctionnaires, le candidat du SDF voudrait introduire des "incitations indexées sur la pénibilité pour les fonctionnaires et assimilés en zone rurale et en zone difficile pour lutter contre l’absentéisme et l’abandon des postes."

Le programme politique, économique et social du candidat du SDF, s’articule autour de huit chantiers, notamment l’amélioration des conditions de vie des Camerounais, les reformes budgétaires et fiscales.

Il souhaite également faire "passer le SMIG à 160.000 F CFA sur 5 ans, instaurer la gratuité de l’école, la rendre obligatoire jusqu’à la fin du premier cycle et supprimer de la scolarité dans les universités et grandes écoles d'Etat, supprimer l’Ecole nationale d'administration et de la magistrature du Cameroun (ENAM)".

Neuf candidats dont le président Paul Biya sont en lice pour l’élection, après le rejet par le Conseil constitutionnel des 12 recours des prétendants recalés.