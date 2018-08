sénégal: La liste des 23 joueurs d'Aliou Cissé contre Madagascar

Le sélectionneur de l'équipe nationale de football du Sénégal, Aliou Cissé a officialisé vendredi la listes des 23 joueurs devant affronter l'équipe nationale Malgache le dimanche 9 septembre prochain, match comptant pour la 2éme journée des éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, édition prévue pour se tenir au Cameroun pays détenteur du trophée 2018.

Liste des 23 joueurs sénégalais sélectionnés par Aliou Cissé

Cette listes comporte trois gardiens de but, 7 défenseurs, 5 milieux de terrain et 8 attaquants dont le sociétaire de Liverpool et de la premier league anglaise Sadjo Mané.

Gardiens (3) : Abdoulaye Diallo (Rennes, France) ; Alfred Gomis (Spal 2013, Italie) ; Edouard Mendy (Stade de Reims, France).

Défenseurs (7) : Ibrahima Mbaye (Bologne FC, Italie) ; Lamine Gassama (Göztepe Spor Kulübü, Turquie) ; Salif Sané (Schalke 04, Allemagne) ; Kalidou Koulibaly (Naples, Italie) ; Cheikhou Kouyaté (Crystal Palace, Angleterre) ; Adama Mbengue (Caen, France) ; Youssouf Sabaly (Bordeaux, France).

Milieux (5) : Idrissa Gana Guèye (Everton, Angleterre) ; Cheikh Tidiane Ndoye (Angers, France) ; Alfred Ndiaye (Malaga CF, Espagne) ; Sidy Sarr (Châteauroux FC, France), Amath Ndiaye (Getafe CF, Espagne).

Attaquants (8) : Keita Diao Balde (FC Inter Milan, Italie) ; Ismaïla Sarr (Rennes, France) ; Opa Nguette (FC Metz, France) ; Sadio Mané (Liverpool, Angleterre) ; Moussa Konaté (Amiens, France) ; Mbaye Hamady Niang (Torino, Italie) ; Mbaye Diagne (Kasimpasa Spor Kulübü, Turquie), Pape Abou Cissé (Olympiacos FC, Grèce).

En plus des anciens de la sélection, Cissé a convoqué cinq nouveaux joueurs évoluant dans des championnats étrangers, pour la première fois.

Il s’agit de Sidy Sarr (chateauroux FC), Edouard Mendy (Stade de Reims), Amath Ndiaye Diédhiou (Getafe CF), Mbaye Diagne évoluant en Turquie et Pape Abou Cissé (Olympiascos FC).

"Nous savons que ça va être compliqué mais nous sommes confiants", a soutenu le sélectionneur sénégalais, précisant que son pays veut "aller à cette coupe d’Afrique, car ça fait des années (qu’il recherche) un trophée."

Logés dans la poule A, les Lions de la Téranga (surnom de l’équipe nationale du Sénégal) ont pour adversaires la Guinée Équatoriale, le Soudan et le Madagascar.

La 32e CAN devrait se disputer du 7 juin au 30 juin 2019 au Cameroun.