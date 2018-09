Côte d'Ivoire : Éléphants, le père de Zaha en colère contre Kamara

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

NEWS - Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

A l'instar d'autres internationaux, le nom de Wilfried Zaha ne figure pas parmi les sélectionnés du coach des Eléphants. Le père du joueur a tenu a apporté un démenti des raisons évoqués par l'entraineur.

Y'a-t-il un problème Ibrahim Kamara - Wilfried Zaha ?

Les Éléphants de Côte d'Ivoire affronteront la sélection rwandaise dans un match comptant pour la 2e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2019 au Cameroun. Aussi, pour cette rencontre très importante pour une sélection ivoirienne en manque de repères, le nouvel entraîneur Ibrahim Kamara a convoqué des joueurs ivoiriens qu'il pense être à même de défendre de façon héroïque les couleurs de la Nation.

Cependant, plusieurs cadres de cette équipe, notamment Yao Kouassi Gervais dit Gervinho, Salomon Kalou ou encore Wilfried Zaha, ne figurent pas sur cette liste. Le père du dernier cité, étonné de la mise à l'écart de son fils, a voulu en savoir davantage. Mais les raisons évoqués par l'entraineur ivoirien pour justifier la non-sélection du joueur de Crystal Palace sont loin de convaincre M. Tiendé Zaha, qui a tenu à recadrer les choses.

« Je suis surpris que Kamara raconte autre chose en conférence de presse. Qu’il nous dise s’il y a un problème avec Wilfried ? Je crois qu’il faut dire la vérité aux Ivoiriens et éviter de le jeter à la vindicte populaire. Après sa rencontre avec mon fils, Kamara m’a dit que ce que Wilfried a dit, était à prendre en compte. C’était au parking du Stade de Crystal Palace, après un match amical contre Toulouse. Wilfried lui a dit que les conditions dans lesquelles sont les joueurs, ne sont pas bonnes. Et qu’il fallait revoir certaines choses. Le dire, est-ce une mauvaise chose ? Il souhaite simplement que les choses s’améliorent autour de l’Équipe nationale. Cet entraîneur me surprend. Wilfried n’a jamais posé de conditions », a-t-il indiqué.

Poursuivant, il ajoute : « Mon fils a été surpris de sa non-convocation pour le match face au Rwanda. Il a donné son accord pour disputer ce match. Il est prêt. Après une discussion avec le sélectionneur, ce dernier, lui a promis qu’il sera sélectionné. À notre grande surprise, son nom ne figure pas sur la liste. »

Notons que Wilfried Zaha avait déjà joué dans la catégorie junior de la sélection anglaise. Mais après plusieurs tractations, et surtout avec l'appui de Zaha père, le désormais international ivoirien avait accepté de changer de nationalité sportive « par patriotisme ». Mais avec les révélations qui viennent d'être faites, plusieurs binationaux pourraient décliner l'offre de jouer sous les couleurs Orange - Blanc - Vert.