Côte d'Ivoire: Crise ivoirienne, Ahoua Stallone contredit Alcide Djédjé

Au lancement de son parti politique, Alcide Djédjé avait fait des révélations sur ses relations avec Laurent Gbagbo. Cependant, la version donnée par le président de Concorde est battue en brèche par Ahoua Stallone, ancien membre de la Galaxie patriotique.

Ahoua Stallone rappelle Alcide Djédjé à l'ordre

C'est à une véritable empoignade que l'on assiste entre d'anciens proches du régime de Laurent Gbagbo. Alcide Djédjé a en effet créé Concorde, son parti politique dont il annonce l'adhésion au Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (RHDP). Mais accusé de trahison par certains proches de l'ancien pouvoir, le chef de la diplomatie ivoirienne dans le dernier gouvernement des Refondateurs a tenu à rappeler ses liens étroits avec l'ancien président ivoirien.

Aussi, Ahoua Stallone, membre influent de l'ancienne Galaxie patriotique, en sa qualité de sachant dans la crise qu'a connue la Côte d'Ivoire, a décidé de rappeler M. Djédjé à l'ordre sur certaines de ses déclarations. Procédant par questionnement, l'ancien compagnon de Charles Blé Goudé en exil aux Etats-Unis a interpellé le collaborateur du ministre Marcel Amon Tanoh sur certains faits. Promettant par ailleurs de s'étendre sur la question ultérieurement.

Les questions d'Ahoua Stallone à Djédjé

J'ai juste quelques questions à lui poser en attendant.

- Cher ainé, pourquoi lorsque j'ai été invité à Catania en Italie, tu as eu l'outrecuidance de me remettre le rapport de Me Vergès et Roland Dumas présentant clairement le Président Laurent Gbagbo comme étant le vainqueur des élections de 2010?

- Pourquoi, alors que j'ai été reçu au Vatican par le Cardinal Colonna, ayant déposé ce même rapport, tu as accepté de parler avec cet émissaire du Pape Benoît XVI ?

- Pourquoi as-tu accepté d'inviter personnellement toutes ces hautes personnalités italiennes dont je ne parlerai pas ici mais pour lesquelles tu m'as remis des invitations officielles au nom de l'état de Côte d’Ivoire?

- Pourquoi tu n'es jamais parti au rdv du Vatican pour expliquer la crise alors que le cardinal t'avait invité à y venir pour les édifier sur cette crise parce que l'ONU leur avait demandé de prendre position pour Ouattara mais que le Vatican voulait en savoir plus?

Te souviens-tu de ma question cher ainé :

Le représentant du Pape me demande qui a nommé l'ambassadeur actuel au Vatican, parce que lorsque le Pape Benoît XVI lui avait posé la question sur le vainqueur des élections, cet Ambassadeur militant PDCI avait répondu que c'était Ouattara. Ne sachant pas qui avait nommé cet Ambassadeur, je t'ai appelé sur ton cellulaire pour te passer le représentant du Saint père et tu lui avais donné avec exactitude la réponse dont il avait besoin pour que le Vatican s'implique aussi dans la résolution de la crise post-électorale.

Avec du recul, je comprends pourquoi le cardinal Peter du Ghana, dépêché par le Vatican n'a jamais pu fouler le sol Ivoirien.

Avec du recul, je comprends pourquoi dès que je suis arrivé aux USA et qu'avec des amis dont Eric Edi du CACI, alors que nous avions rdv avec l'ambassadeur de la Russie à Washington et que je t'avais demandé si tu avais encore en sauvegarde le rapport sur les élections, ta réponse avait été sèche.

Je m'arrête là pour le moment.

Gbagbo Yako.

Je parlerai après ma mission.