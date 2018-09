Côte d'Ivoire: Amadou Koné déplore le désordre dans le secteur du transport

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Le ministre ivoirien des Transports Amadou Koné a annoncé jeudi à Abidjan, la mise en place d’une autorité de régulation du transport", déplorant "un désordre" dans le secteur, face à la presse.

Amadou Koné compte réorganiser le secteur du transport en Côte d'Ivoire

"Bientôt, le gouvernement va procéder à la prise de décret pour la mise en place de cette autorité de régulation du transport", a indiqué M. Koné, invité à une tribune d’échange du journal "L’expression", un quotidien proche du Rassemblement des républicains (RDR, parti présidentiel).

Pour lui, "le désordre dans le" secteur du "transport notamment à Abidjan est dû au fait qu’il y a beaucoup d’intervenants".

Amadou Koné a déploré "une prolifération de syndicats dans le secteur des transports" notamment "les Gnambros (qui) n’ont aucune autorisation d’existence en tant que syndicat ou organisation professionnelle délivrée par le ministère des Transports".

Le ministre a regretté "trop de frais prélevés" aux transporteurs, et expliqué "qu’il n’y a que par la voie de la police qu’on peut démanteler ces réseaux (de syndicats) qui font du mal aux transporteurs", en attendant "une réforme de la loi associative" en Côte d’Ivoire.

S’agissant de la liaison aérienne entre Abidjan et New York, Amadou Koné s'est dit "satisfait" du taux de remplissage qui était en juin et juillet "au-dessus" de l'objectif de 60 % au démarrage en mai.

Selon le ministre, Ethiopian Airlines, la compagnie éthiopienne qui assure cette liaison a proposé "de nouvelles liaisons".

L’aéroport d’Abidjan "a été classé cette année comme l’aéroport le plus propre en terme d’émission de gaz sur tout le continent africain avec un volume de 300 rotations mensuelles d’avions", a-t-il fait savoir.