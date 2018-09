Chine : Les plus gros porte-conteneurs du monde actuellement en construction à Shanghai

La Chine construit actuellement les plus grands porte-conteneurs au monde, chacun pouvant transporter plus de 23 000 conteneurs standard, une capacité qui permet de contenir, par exemple, plus d'un milliard de téléphones iPhone X d'Apple.

Des porte-conteneurs pharaonique made in China

Selon China State Shipbuilding Corp, un géant appartenant à l'État qui possède les deux sociétés, la construction des deux premiers méganavires a commencé fin juillet. Ils sont construits par les chantiers navals Jiangnan Shipyard Group et Hudong-Zhonghua Shipbuilding Group, deux sociétés de Shanghai.

Les navires devraient être livrés à leur client, CMA CGM, une société française de transport et d'expédition de conteneurs, en 2020.

L'Institut de recherche et de conception marine de Chine, une branche de recherche de la CSSC qui a conçu les navires, a précisé qu'ils seraient les plus récents et les plus importants de sa classe Heracles, nommée d'après le héros de la mythologie grecque Hercule.

Chacun des navires aura 400 mètres de longueur et 61,3 mètres de largeur et pourra transporter 220 000 tonnes de fret.

Ils seront propulsés au gaz naturel liquéfié, ce qui fera d'eux les premiers grands navires porte-conteneurs à être entraînés par ce carburant écologique, par opposition au diesel, le carburant traditionnel pour les grands navires, a ajouté l'institut, qui a souligné que, de cette manière, les émissions polluantes seront réduites de façon exponentielle.

Les Meganavires chinois battent leurs concurrents

CSSC a battu cinq concurrents de classe mondiale, notamment les japonais d'Imabari Shipbuilding Co et sud-coréens de Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering Co et Hyundai Heavy Industries avant de signer un contrat de neuf navires d'une capacité de 23 000 conteneurs avec le transporteur français.

Yu Lai, concepteur en chef des nouveaux navires à l'institut de Shanghai, a déclaré, le 13 septembre, que la conception et la construction de ces gigantesques navires font de la Chine un chef de file dans le domaine du transport par conteneurs.

« Dans le passé, nous avons suivi les autres, maintenant, nous courons devant eux », a-t-il déclaré, avant d'ajouter : « Par rapport à ses prédécesseurs, cette nouvelle classe de navire porte-conteneurs est plus grande, a un haut niveau d'automatisation et dispose de meilleure performances en matière de sécurité et de respect de l'environnement. Sa construction nécessite des techniques de fabrication de pointe ».

M. Yu a également indiqué que les navires n'auraient besoin que d'une trentaine de membres d'équipage pour fonctionner, et que leur vitesse maximale sera de 22 nœuds, soit environ 41 km/h.

À l'heure actuelle, les plus grands navires porte-conteneurs sont les six navires construits par Samsung Heavy Industries en Corée du Sud pour la société hongkongaise de transport maritime de conteneurs et de services logistiques Orient Overseas Container Line. Ils peuvent accueillir chacun 21 413 conteneurs.

Le deuxième plus important est le COSCO Shipping Universe, conçu et construit par China State Shipbuilding Corp et pouvant recevoir 21 237 conteneurs.