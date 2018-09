Présientielle camerounaise, des syndicats de transporteurs chossissent Biya

Yaoundé : les new du Cameroun en politique et finance

Plusieurs organisations syndicales des transports routiers du Cameroun, ont assuré jeudi, à Yaoundé au président Paul Biya, 85 ans candidat à propre succession à la présidentielle du 7 octobre, un vote massif, lors d’une cérémonie.

Paul Biya peut déjà compter sur les transporteurs pour sa réelection

" Les acteurs des transports (syndicalistes, transporteurs, promoteurs des agences de voyage et de sociétés de transport, opérateurs et auxiliaires, travailleurs et ouvriers), assurent un vote effectif et massif le 7 octobre, au président de la République pour la poursuite des reformes engagées dans le cadre des projets de développement du Cameroun.", a lu Aladji Oumarou, porte-parole.

Le 13 juillet, M. Biya, président du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC), a annoncé sa candidature à un septième mandat consécutif à la tête du pays, lors de la présidentielle, expliquant que sa candidature était une réponse à des "appels incessants" de ses "compatriotes du Cameroun et de la diaspora".

Grégoire Owona, le ministre du Travail et de la sécurité sociale, a rassuré les syndicats des transports routiers de la transmission de (leur) motion en direction de son destinataire le plus rapidement possible."

"Rien n’est gagné d’avance", a déclaré M. Owona, aux différentes organisations, invitant "tout le monde à se lever et aller dans les urnes."

"Le vrai soutien, c’est dans les urnes", a ajouté le secrétaire général adjoint du comité central du RDPC, souhaitant que le score du candidat Biya soit très proche des 100 %."

Quant au ministre de la Communication, Issa Tchiroma, il a soutenu que "la victoire" du président en fonction depuis le novembre 1982, était "inévitable", accusant "des gens" de vouloir "instrumentaliser les jeunes."

Neuf candidats dont l’ancien ministre Maurice Kamto, l’ex-bâtonnier Akere Muna et Joshua Osih du Social democratic front (SDF, principal parti d’opposition camerounaise) sont en lice pour la présidentielle.