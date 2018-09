Côte d'Ivoire : Le (projet) Budget 2019 s'élève à 7334,3 Mrds de F CFA

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

NEWS - Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

A l'issue du Conseil des ministres du mercredi 26 septembre, le gouvernement ivoirien a adopté un projet de budget 2019. Ce budget est élevé à 7334,3 milliards de F CFA.

Le budget 2019 (prévisionnel) en hausse de 8,6%

En dépit de quelques difficultés macro-économiques connues en 2017, le Président Alassane Ouattara n'a pas renoncé à son ambition de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. A cet effet, le projet de loi de finance portant budget 2019 a été adopté lors du Conseil des ministres de ce mercredi. Ce budget, s'il est définitivement adopté en l'état, connaitra une légère hausse par rapport à l'année dernière.

A en croire le Ministre Sidi Tiémoko Touré, porte-parole du gouvernement : « Le projet de budget 2019 s’équilibre en ressources et en dépenses à 7 334,3 milliards. Il enregistre une hausse de 578,1 milliards par rapport au budget 2018, soit une progression de 8,6%. »

Le gouvernement entend poursuivre l'industrialisation du pays et la construction de plusieurs infrastructures socio-économiques de base (écoles, hôpitaux), l’accès à l’eau potable et à l’électricité, ainsi qu’au renforcement des actions d’assainissement, de sécurité et de création d’emplois, en particulier des jeunes en vue d'améliorer les conditions de vie des populations.

Cependant, l'atteinte de ces objectifs ne saurait se faire sans une participation effective du contribuable. Voilà pourquoi le gouvernement annonce d'ores et déjà de strictes mesures en vue d'optimiser les recouvrements. « Dans cette optique, les réformes nécessaires à l’amélioration de la performance du recouvrement des ressources seront poursuivies et le contrôle a priori sera renforcé », a précisé le ministre.