Eliminatoire CAN 2019: La liste des 25 joueurs ivoiriens contre la Centrafrique connue

Le sélectionneur de l’équipe nationale de football de Côte d’Ivoire, Ibrahim Kamara, a dévoilé jeudi , une liste de 25 joueurs pour la double confrontation dans le cadre de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2019 contre la république Centrafricaine le 12 et 16 octobre à Bouaké et Bangui.

Pour la double confrontation contre la Centrafrique, le sélectionneur Ibrahim Kamara a décidé de faire appelle à deux nouveaux joueurs.

Il s’agit du Franco-ivoirien Tié Nicolas, (17 ans) gardien de but du club anglais de Chelsea FC et Sangaré Ibrahim (20 ans) sociétaire de Toulouse Football Club en ligue 1 française.

Absent du groupe lors de la rencontre contre le rwanda, l’attaquant de Crystal Palace, Wilfried Zaha effectue son retour.

LISTE DES JOUEURS RETENUS:

Gardiens de but

1- GBOHOUO SYLVAIN (TP MAZEMBE)

2- SANGARE BADRA ALI (FREE STATE STARS)

3- CISSE ABDOUL KARIM (ASEC-MIMOSAS)

4- TIE NICOLAS (CHELSEA FC)

Défenseurs

5- BAILLY ERIC (MANCHESTER UNITED)

6- BAGAYOKO MAMADOU (KV MECHELEN)

7- DABILA KOUADIO YVES (LILLE OSC)

8- AURIER SERGE (TOTTENHAM HOSPUR)

9- KANON WILFRIED (ADO LA HAYE)

10-KONAN GHISLAIN (STADE DE REIMS)

11-TRAORE ADAMA (GOTZEPE SK)

Milieux de terrain

12-TRAORE ISMAEL (ANGERS)

13-DOUKOURE CHEICK (LEVANTE UD

14-KESSIE FRANCK (MILAN AC)

15-SEREY DIE (FC BÂLE)

16-SERI JEAN MICHAEL (FULHAM FC)

17-ANGBAN VICTORIEN (FC METZ)

18-SANGARE IBRAHIM (FC TOULOUSE)

Attanquants

19-ASSALE ROGER (YOUNG BOYS BERN)

20-BAYO VAKOUN (FC DAC DUNAJSKA STERDA)

21-MAXWEL CORNET (O. LYONNAIS)

22-MAX GRADEL (FC TOULOUSE)

23-KODJIA JONATHAN (ASTON VILLA)

24-PEPE NICOLAS (LILLE OSC)

25-ZAHA WILFRIED (CRYSTAL PALACE)