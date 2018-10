Côte d'Ivoire : Nanan Akoua Boni II, Reine des Baoulé, chez Ouattara

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Alors que la tension s'intensifie entre Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara, Nanan Akoua Boni II a rendu, ce jeudi 4 octobre, une visite au Président de la République. Cette visite de la Reine des Baoulé en dit très long sur la crise actuelle entre les ténors de la majorité présidentielle.

Ouattara/Bédié, Nanan Akoua Boni II choisit son camp

Nous écrivions qu'Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié se disputaient la chefferie traditionnelle baoulé. Cette guéguerre entre le Président ivoirien et le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) est visiblement en train de tourner en faveur du camp présidentiel qui vient de recevoir une personnalité des plus emblématiques du centre ivoirien.

Nanan Akoua Boni II, Reine des Baoulé, accompagnée de tous les chefs de canton du pays baoulé, a en effet rendu une visite très mémorable au Président Ouattara. Cette illustre personnalité entendait, à travers ce déplacement au Palais présidentiel, « traduire au Chef de l’Etat sa gratitude ainsi que celle de tout le peuple baoulé pour la part prépondérante qu’il a prise dans l’organisation des obsèques du 13e Roi des Baoulés, feu Sa Majesté Nanan Kouakou Anougblé ».

Cependant, cette rencontre qui intervient alors qu'une lutte de positionnement a cours entre le PDCI et le RHDP unifié, pourrait s'analyser en une prise de position de la Reine des Baoulé en faveur du Chef de l'Etat. A moins que celle-ci n'ait été mandatée par ADO pour mener une médiation auprès de HKB, fils aîné du royaume baoulé, afin de le convaincre d'adhérer au Parti unifié.

Quoi qu'il en soit, cette visite de la Reine des Baoulé aura assurément son pesant d'or dans les relations entre le Président Alassane Ouattara et son aîné Henri Konan Bédié.