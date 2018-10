Côte d’Ivoire : Simone Gbagbo, ses condoléances pour Marcel GOSSIO

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Simone Gbagbo, l’épouse de l’ancien Président ivoirien Laurent Gbagbo, a souhaité ses « sincères condoléances » à la famille de feu Marcel GOSSIO, ex-directeur général du Port Autonome d’Abidjan, la plus strategique des entreprises publiques ivoiriennes.

Simone Gbagbo pleure Marcel GOSSIO

Sous le régime du Président Laurent Gbagbo, Marcel GOSSIO était le tout puissant patron du Port Autonome d’Abidjan. Cet homme est resté proche de l’ancien chef de l’État ivoirien jusqu’à son éviction du pouvoir en 2011, après des élections présidentielles suivies d’une grave crise postélectorale.

Ces dernières années, des dissensions au sein du FPI, parti politique fondé par Laurent Gbagbo, lui avait fait rejoindre le camp d’ Affi N’Guessan, l’ancien Premier ministre de l’ex-chef de l’État, reconnu comme patron du FPI par les autorités ivoiriennes. Le problème avec Pascal Affi N’Guessan, c’est qu’il n’est pas reconnu par Laurent Gbagbo et ses proches comme président de leur formation politique, ce qui fait passer tous les cadres de son camp pour des vendeurs de la lutte.

Simone Gbagbo qui a été libérée début aout dernier, après plus de 7 ans de détention, est elle aussi du camp d’Aboudramane Sangaré, l’inconditionnel de Laurent Gbagbo que les Gor (Gbagbo ou rien) considèrent comme le « gardien du temple ». L’ex-Première dame est tout de même passée au-dessus de ces rivalités entre clans au sein du parti pour saluer la mémoire du disparu.

Sur son compte Facebook et son site internet, Simone EHIVET GBAGBO a posté : « J’ai appris avec tristesse le décès de Mr GOSSIO Marcel ex DG du PAA . Je voudrais en ces moments douloureux, présenter mes sincères condoléances à sa famille et à toute la région du Cavally. »

Cet homme politique est décédé dimanche d'une crise cardiaque, selon les informations en provenance de son cercle le plus proche.