La Chine va élargir son ouverture bilatérale avec la France

Le Premier ministre chinois Li Keqiang a déclaré jeudi que la Chine était prête à coopérer avec la France pour élargir l'ouverture bilatérale afin de promouvoir la croissance continue et équilibrée des investissements et du commerce, ainsi que de maintenir des perspectives positives pour les entreprises des deux pays.

Le partenariat Chine - France s'intensifie davantage

M. Li Keqiang a fait cette déclaration lors de sa rencontre avec le président français Emmanuel Macron en marge du 12e sommet du Dialogue Asie-Europe (ASEM) qui s'est tenu dans la capitale belge jeudi et vendredi.

Les négociations sur le traité d'investissement bilatéral Chine-Europe sont compatibles avec la coopération sino-française en matière d'investissement, a fait remarquer le Premier ministre, ajoutant que tous deux pouvaient être mis en œuvre sans se heurter.

La Chine continuera à soutenir fermement la solidarité, la stabilité et la prospérité de l'Union européenne, a déclaré le Premier ministre.

Confrontée à la complexité actuelle de la situation internationale, la Chine est disposée à travailler avec la France et les pays européens pour défendre conjointement le multilatéralisme réglementé et le système de libre-échange, a souligné M. Li.

Saluant le développement sain des relations bilatérales, M. Li a signalé que le président et le Premier ministre français avaient tous deux effectué des visites fructueuses en Chine en 2018, ce qui a renforcé les relations bilatérales et la coopération pragmatique.

La Chine est prête à faire franchir un palier aux échanges de haut niveau avec la France, dans l'espoir de promouvoir le développement durable, stable et sain des relations bilatérales, a-t-il dit.

La France est disposée à maintenir des échanges de haut niveau avec la Chine et à établir rapidement une feuille de route pour les futurs investissements bilatéraux et la coopération commerciale, a pour sa part déclaré M. Macron.

La France espère renforcer la coopération bilatérale dans les domaines de l'énergie nucléaire et de l'agriculture afin de mettre en place une coopération mutuellement bénéfique qui profite à toutes les parties, a-t-il ajouté.

La France soutient fermement le multilatéralisme et souhaite renforcer la coordination et la communication avec la Chine sur des questions telles que la réforme de l'Organisation mondiale du commerce et le changement climatique, a poursuivi le président.

(Source : Quotidien du Peuple)