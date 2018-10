Cameroun: Incendie maîtrisé, la France remercie les pompiers pour leur "rapidité"

Yaoundé : les new du Cameroun en politique et finance

NEWS - Yaoundé : les new du Cameroun en politique et finance

L’ambassade de France au Cameroun, a remercié jeudi les pompiers pour la "rapidité et l’efficacité " de leur intervention, après l’ incendie qui s’est déclaré dans une salle abritant le Salon pour la promotion des études en France (SAPEF), au palais des congrès de Yaoundé.

L' incendie déclaré au Palais des Congrès de Yaoundé, rapi dement maîtrisé apr les pompiers

"Nos remerciements aux pompiers pour la rapidité et l’efficacité de leur intervention et tout notre soutien aux équipes qui étaient sur place", a publié l’ambassade sur sa page facebook, quelques heures après l’incendie.

Aux environs de 8H30 (heure locale, GMT+1), un incendie, vraisemblablement provoqué par un court-circuit électrique, s’est déclaré dans la Halle A, située à la partie basse du Palais des Congrès, a expliqué le directeur général, Christophe Mien Zok, soulignant "les exposants présents sur les lieux, ont été évacués".

Si "aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée, les dégâts matériels sont importants du fait de la nature des matériaux utilisés pour la construction de ce bâtiment (notamment) des parois en PVC et une toile en plastique en guise de toiture".

Le directeur général du palais des congrès a "salué la promptitude de la réaction et le professionnalisme des sapeurs-pompiers qui a permis de limiter les dégâts", rassurant le public sur" la fiabilité et la sécurité des autres installations."

Selon lui, "les procédures administratives et techniques sont en cours afin de déterminer la cause exacte de l’incendie ainsi que la valeur matérielle et financière des pertes enregistrées."

Le ministre des Arts et de la culture, Mouelle Kombi, présent sur les lieux a assuré que "toutes les mesures réparatrices et palliatives seront prises pour rétablir le plein fonctionnement de cet édifice."