Côte d'Ivoire : Les consignes d'Henri Konan Bédié aux élus PDCI

Henri Konan Bédié était face aux élus du PDCI-RDA, ce vendredi 26 octobre à Daoukro, pour leur donner la conduite à tenir quant aux diverses tentatives de débauchage de ses cadres. Le président du vieux parti n'a pas manqué de donner des consignes strictes aux Présidents de Conseils régionaux et Maires fraîchement élus.

Henri Konan Bédié en phase avec les élus PDCI

A l'issue des élections régionales et municipales du 13 octobre dernier, c'est visiblement la course au ralliement dans les différents partis politiques. Le député RDR de Koun-Fao a démissionné de son poste de Départemental du parti au pouvoir dans ladite localité pour rejoindre le Réseau des Amis de la Côte d'Ivoire (RACI), un mouvement proche de Guillaume Soro, créé par l'Honorable Soro Kanigui.

Du côté du RHDP unifié, 26 élus locaux indépendants, notamment 25 Maires et un Président de Conseil régional, ont rejoint le camp présidentiel. Le Maire PDCI de Tortiya est également au nombre de ces transfuges.

Aussi, pour verrouiller les autres élus issus du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), Henri Konan Bédié a convoqué une réunion d'urgence dans son fief de Daoukro. A cette rencontre qui s'est tenue ce vendredi à l'Hôtel de la Paix, le Sphinx de Daoukro a appelé ses partisans à rester fidèles aux idéaux du parti pour la reconquête du pouvoir d'Etat en 2020.

Larges extraits du discours de d'Henri Konan Bédié

C’est avec beaucoup de joie et de fierté que je vous reçois en ce jour à Daoukro pour vous féliciter pour votre brillante élection au scrutin du 13 octobre 2018. Ces scrutins qui se sont déroulés dans un environnement hostile...

Vos succès respectifs témoignent éloquemment que notre organisation politique se porte bien.

Grâce à votre détermination et à votre engagement sur le terrain, combinés au sursaut de nos militants, le PDCI-RDA a pu et a su faire face aux diverses tentatives de spoliation de nos victoires dans les urnes acquises.

Vous avez fait honneur au légendaire logo du parti, objet de convoitise et d’utilisation frauduleuse par des candidats du Parti unifié. Je lance donc un appel solennel aux élus que vous êtes de demeurer dignes, courageux et déterminés pour votre conviction et appartenance aux idéaux du PDCI-RDA.

Il ne faut surtout pas céder aux divers chantages, manipulations, pressions et débauchages exercés par le gouvernement et par les hauts responsables du Parti unifié RHDP.

Recevez cet appel comme une obligation d’action de notre marche harmonieuse vers la concrétisation de notre objectif majeur qui est la reconquête du pouvoir en 2020.

Je vous remercie.

Longue vie au PDCI-RDA.

Henri Konan Bédié

Président du PDCI-RDA