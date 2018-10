Côte d’Ivoire : Bédié aux élus de son parti "demeurez dignes" face au chantage du RHDP

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Le président du parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI, ex-mouvance présidentielle),Henri Kona Bédié a conseillé vendredi aux nouveaux élus de son parti, à l’issue des élections locales du 13 octobre, d’être “dignes et courageux’’ afin de ne pas “céder au chantage et débauchage’’ de la coalition RHDP au pouvoir.

Bédié appelle ses élus à demeurer courageux

“Aux élus que vous êtes, demeurez dignes, courageux, déterminés pour notre conviction et appartenance aux idéaux du PDCI’’, a déclaré M. Bédié, lors d’une rencontre avec ces élus, à Daoukro, son fief dans le centre du pays.

En présence de Maurice Kacou Guikahue, secrétaire exécutif du PDCI et de Jeannot Ahoussou, président du Sénat et vice-président du parti, Henri Konan Bédié a invité ces élus de ne pas rallier le Rassemblement des houphouetistes pour la démocratie et la paix (RHDP) comme l’a récemment fait Blaise Kinapinan Coulibaly, nouvel élu sous la bannière du PDCI, à Tortiya (nord).

“Il ne faut surtout pas céder aux divers chantages, manipulations, pressions et débauchages exercés par le gouvernement et les hauts responsables du RHDP’’, a-t-il conseillé à ses hôtes, parmi lesquels le maire sortant de Grand-Bassam, Georges Ezaley, qui continue de revendiquer la victoire au scrutin, bien que la Commission électorale indépendante (CEI) ait déclaré vainqueur son principal adversaire, Jean Louis Moulot, issu du RHDP.

Comme l’édile de Bassam, de nombreux autres candidats issus du PDCI, déclarés perdants par la CEI, ont déposé des recours à la chambre administrative de la Cour suprême, une instance judiciaire en laquelle Bédié dit avoir “confiance’’, l’invitant à “rétablir la vérité des urnes et le choix du peuple’’.

Tout en dénonçant “l’environnement hostile’’ dans lequel se sont déroulés les scrutins du 13 octobre pour son parti, l’ex-chef de l’Etat a accusé la CEI d’avoir “purement et simplement inversés les résultats des candidats du PDCI au profit de ceux du RHDP’’.

Arlette Badou Kouamé, nouveau maire d’Arrah (centre-est) a, au nom de ces élus, traduit leur reconnaissance à M. Bédié et assuré de leur soutien.

“Nous ne vous trahirons pas et nous sommes prêts et disposés à servir le partie’’, a-t-elle indiqué.