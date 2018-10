Côte d’Ivoire: frictions Ouattara- Soro, Bédié, Le Drian inquiet…

Jean-Yves Le Drian a récemment séjourné en Côte d’Ivoire où le Président Alassane Ouattara est en froid avec Soro Guillaume et Henri Konan Bédié, ses alliés contre Laurent Gbagbo lors de la crise de 2010. Le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères de la France aurait noté au Quai D’Orsay ses inquiétudes sur la situation du pays.

Les tensions entre Ouattara - Bédié et Soro inquietent Paris

En effet, le Président Alassane Ouattara ne s’adresse plus la parole avec Henri Konan Bédié, son ancien allié au sein du RHDP. Ces deux personnalités de la politique ivoirienne se déchirent sur la question de l’alternance à la tête de la Côte d’Ivoire. Alors qu’ils avaient le projet de faire fondre leurs deux partis le RDR et le PDCI au sein du RHDP où ils allaient présenter un candidat commun à la présidentielle de 2020, de graves divergences sur le sujet a provoqué le divorce entre ces deux houphouetistes.

Le Président Alassane Ouattara souhaite que le PDCI rejoigne le RHDP où dans le cadre d’une primaire, un candidat de cette majorité présidentielle serait désigné pour l’élection présidentielle de 2020. Refus sec et catégorique de Henri Konan Bédié qui dit que le PDCI a assez soutenu le RDR pour son obtention de deux mandats présidentiels à la tête de la Côte d’Ivoire et que ce dernier doit absolument lui renvoyer l’ascenseur.

La situation est depuis bloquée à un point que le PDCI a claqué la porte du RHDP et forme en ce moment même de nouvelles alliances avec des partis de l’opposition.

Du côté de Guillaume Soro considéré comme dauphin du Président Ouattara au sein du RDR, les choses ne sont pas non plus simples. Depuis les mutineries à l’intérieur du pays et des tonnes d’armes de guerre saisies chez son chef de protocole Soul to Soul, il est tombé en disgrâce auprès de Ouattara et ses proches.

Jean-Yves Le Drian donne l'alerte au Quai D’Orsay

Brillant par son absence, comme Henri Konan Bédié, à l’AG constitutive du parti unifié RHDP, Soro Guillaume ne participe presque plus à la vie de ce nouveau parti qui vient d’absorber le RDR. Il a même défié le RHDP auquel il est censé appartenir en apportant son soutien à des candidats indépendants lors des élections locales du 13 octobre 2018.

Ces tensions entre ces trois leaders font planer sur la Côte d’Ivoire de fortes tensions qui pourraient se traduire par une prochaine crise en 2020. Jean-Yves Le Drian qui a fait le déplacement à Abidjan, puis à Yamoussoukro, se serait inquiété de cette situation en France.

Des hommes d’affaires installés à Abidjan, avec qui il a échangé durant son séjour en Côté d’Ivoire, auraient confirmé, selon des informations relayées par Confidentielafrique, les craintes d’un lendemain douloureux pour les Ivoiriens.

L'ancien Président du conseil régional de Bretagne, dans ses notes à la cellule africaine du Quai D’Orsay, aurait mis en gras son inquiétude sur les relations tendues entretenues par Ouattara avec Bédié et Soro.