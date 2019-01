Guinée : Drame, une embarcation chavire à Conakry avec 50 personnes à son bord

La ville de Conakry a connu un drame, ce mardi 1er janvier 2019, avec le chavirement d'une barque au large de la capitale guinéenne. Ce navire de fortune avait à son bord une cinquantaine de personnes, dont seulement deux corps ont été repêchés.

Jour de l'An tragique à Conakry, des portés-disparus dans un naufrage

Le débarcadère de Boulbinet a été le théâtre d'un tragique accident, ce mardi, premier jour de l'année 2019. La cinquantaine de passagers qui avait pris place dans cette embarcation de fortune en direction d'une île située à quelques kilomètres au large de Conakry, n'arriveront jamais à destination. Cette barque, initialement destinée à la pêche traditionnelle non spécialisée dans les transports en commun, a fini par chavirer avec toutes les personnes à bord.

A en croire des sources proches de l'accident, il y a eu deux morts et plusieurs personnes portées disparues. Le chavirement de la barque aurait été provoqué par une panne du moteur, due à la surcharge à cause du trop grand nombre de passagers et de leurs biens à bord, d'après les premières constatations.

Ce drame rappelle celui du Joola au Sénégal. Ce ferry qui assurait la navette entre Dakar et la Casamance avait sombré, le 26 septembre 2002, causant 1 863 morts et disparus, et seulement 65 survivants, selon le bilan officiel.