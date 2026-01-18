Guinée : Mamadi Doumbouya investi pour un mandat de 7 ans

Président de la transition depuis le coup d’État de 2021, Mamadi Doumbouya devient officiellement président de la République de Guinée. Élu dès le premier tour avec 86,72 %, il a été investi dans ses fonctions ce samedi 17 janvier 2026. Devant le peuple guinéen, il a pris des engagements pour travailler pour hisser la Guinée au rang des pays développés.
Guinée : après 5 ans de transition, Mamadi Doumbouya accède à la présidence
Fin de la transition en Guinée après 5 ans de règne du régime militaire. Alors qu’il avait promis de ne pas participer à l’élection présidentielle, le chef du régime militaire s’est finalement présenté. Selon les résultats définitifs de la présidentielle du 28 décembre 2025, les Guinéens lui ont accordé 86,72 % des suffrages exprimés.
En ce jour solennel, mon cœur est rempli d’émotion, de gratitude et d’humilité. Je mesure pleinement la responsabilité immense que le peuple guinéen vient de me confier à l’issue de l’élection présidentielle du 28 décembre 2025.Guinée : Claude Pivi est mort en prisonTentative de coup d’État en Guinée : situation sous contrôle
Le nouveau président élu promet de s’employer de tous ses « efforts pour répondre aux attentes des Guinéens et Guinéennes ». Conscient que les objectifs ne seront atteints que dans un environnement sain et apaisé, il lance un appel solennel. « J’en appelle à un engagement citoyen et à une gouvernance participative pour construire une Guinée de paix et de prospérité. On ne construit pas une nation sur la division et on ne bâtit pas sur la haine », a-t-il déclaré.
Pour Kali Diallo, acteur de la société civile, le président de la République doit prendre des mesures concrètes pour la décrispation. « Il faut œuvrer à la libération des prisonniers d’opinion et au retour des exilés afin qu’il y ait une véritable réconciliation nationale », a-t-il confié au micro de RFI.
À 41 ans, le général de corps d’armée, Mamadi Doumbouya prend la présidence de la Guinée pour sept ans. C’est la durée du mandat présidentiel fixée lors de la dernière révision constitutionnelle par référendum.
Guinée : la Cour suprême valide la candidature de Mamadi Doumbouya
Guinée : la Cour suprême au service du pouvoir, entre expropriations et répression politique