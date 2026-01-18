Guinée : Mamadi Doumbouya investi pour un mandat de 7 ans

Président de la transition depuis le coup d’État de 2021, Mamadi Doumbouya devient officiellement président de la République de Guinée. Élu dès le premier tour avec 86,72 %, il a été investi dans ses fonctions ce samedi 17 janvier 2026. Devant le peuple guinéen, il a pris des engagements pour travailler pour hisser la Guinée au rang des pays développés.

Guinée : après 5 ans de transition, Mamadi Doumbouya accède à la présidence

Fin de la transition en Guinée après 5 ans de règne du régime militaire. Alors qu’il avait promis de ne pas participer à l’élection présidentielle, le chef du régime militaire s’est finalement présenté. Selon les résultats définitifs de la présidentielle du 28 décembre 2025, les Guinéens lui ont accordé 86,72 % des suffrages exprimés.

En ce jour solennel, mon cœur est rempli d'émotion, de gratitude et d'humilité. Je mesure pleinement la responsabilité immense que le peuple guinéen vient de me confier à l'issue de l'élection présidentielle du 28 décembre 2025.

Le nouveau président élu promet de s’employer de tous ses « efforts pour répondre aux attentes des Guinéens et Guinéennes ». Conscient que les objectifs ne seront atteints que dans un environnement sain et apaisé, il lance un appel solennel. « J’en appelle à un engagement citoyen et à une gouvernance participative pour construire une Guinée de paix et de prospérité. On ne construit pas une nation sur la division et on ne bâtit pas sur la haine », a-t-il déclaré.

Pour Kali Diallo, acteur de la société civile, le président de la République doit prendre des mesures concrètes pour la décrispation. « Il faut œuvrer à la libération des prisonniers d’opinion et au retour des exilés afin qu’il y ait une véritable réconciliation nationale », a-t-il confié au micro de RFI.

À 41 ans, le général de corps d’armée, Mamadi Doumbouya prend la présidence de la Guinée pour sept ans. C’est la durée du mandat présidentiel fixée lors de la dernière révision constitutionnelle par référendum.