En lieu et place d’élections présidentielles en Guinée, c’est à une tentative de coup d’État qu’ont eu droit les Guinéens. L’armée rassure après l’échec de la tentative de renversement de la transition.

Guinée : une tentative de coup d’État à quelques heures de la présidentielle

On était le 17 septembre 2021 quand Mamadi Doumbouya a pris le pouvoir en Guinée. L’ex-patron des Forces spéciales sous Alpha Condé avait promis rendre le pouvoir.

Quatre ans plus tard, le président de la Transition est candidat à la présidentielle du 28 décembre 2025. Il semble que cette ambition du patron du Comité national du rassemblement pour le développement (CNRD) ne fasse pas l’unanimité.

Dans la nuit du 27 décembre 2025, une tentative de coup d’État a réveillé les habitants du quartier Sonfonia Africof, où réside le chef de l’État. Les forces spéciales qui le gardent ont défendu leurs positions jusqu’au petit matin. Depuis quelques heures, la situation est sous contrôle, selon le Directeur de l’Information et des Relations Publiques des Armées (DIRPA), joint par Africaguinee.

Présidentielle en Guinée : des tirs dans la nuit, l’armée rassure

Sans trop de précisions, il aurait déclaré à propos des évènements enregistrés dans le pays à quelques heures du scrutin : « … ce qu’il faut retenir, c’est que la situation est sous contrôle. Il n’y a pas lieu de s’inquiéter ni de paniquer. Tout est rentré dans l’ordre. Il n’y a aucune menace. Les citoyens peuvent vaquer librement à leurs occupations et sortir demain pour aller voter dans le calme. »

Depuis qu’il est au pouvoir, l’ancien commandant des forces spéciales a entrepris un certain nombre de réformes en Guinée. Par ses décisions stratégique contre les entreprises exploratrices de minerais, Mamadi Doumbouya a relancé la construction d’infrastructures routières.

Plusieurs autres chantiers sont en cours en Guinée. Ces chantiers sont de bons points pour Doumbouya dans cette élection présidentielle. Le point négatif dans le processus électoral reste l’absence de figures importantes de la compétition.

Des communications officielles seront diffusées dans les prochaines heures ou jours. Elles permettront d’en savoir davantage sur ce qui s’est passé dans le quartier Sonfonia Africof.