Chine : Xi Jinping ordonne aux forces armées de renforcer leur état de préparation au combat

Le président chinois Xi Jinping a ordonné vendredi aux forces armées chinoises de renforcer leur état de préparation au combat à partir d'un nouveau point de départ, et d'ouvrir un nouvel horizon pour le développement d'une armée puissante.

Xi Jinping prépare son armée au combat

Le Président Xi Jinping entend faire de la Chine une grande puissance dans tous les domaines. Pour ce faire, le leader chinois ne lésine pas sur les moyens pour propulser son pays sur la scène internationale. Outre le domaine commercial et diplomatique, c'est sur le plan de la défense que le Président Xi compte concentrer ses efforts. En sa qualité de Secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois et président de la Commission militaire centrale (CMC), il a donné cette instruction lors d'une réunion de la CMC à Beijing.

Saluant les réalisations militaires emblématiques, pionnières et historiques depuis le 18e Congrès national du PCC, le Président Xi Jinping a indiqué que les forces armées avaient résolument sauvegardé la souveraineté, la sécurité et les intérêts de développement du pays et résisté aux situations complexes et aux luttes sévères.

L'ensemble des forces armées doit avoir une compréhension correcte des tendances de la sécurité et du développement de la Chine, renforcer sa conscience du danger, des crises et des guerres et faire des efforts solides en matière de préparation au combat afin d'accomplir les missions assignées par le Parti et le peuple, a souligné M. Xi.

Considérant la capacité de combat comme le seul et fondamental critère, M. Xi a ordonné à ce que tout le travail, toutes les forces et toutes les ressources se focalisent sur l'état de préparation au combat afin de réaliser un progrès considérable dans ce domaine.

Xu Qiliang, un vice-président de la CMC, a présidé la réunion, et Zhang Youxia, l'autre vice-président de la CMC, a annoncé la décision de citer en exemple dix unités modèles et 20 individus modèles.

M. Xi a également signé un ordre de mobilisation pour l'entraînement des forces armées, soit le premier ordre de la CMC en 2019.

(Source : Quotidien du Peuple)