Côte d'Ivoire : Samba David, « l’expression de la colère du peuple ».

Libéré de la prison, il y a à peine 6 mois, Samba David descend à nouveau dans l'arène pour faire entendre la voix des sans voix. Le président de la coalition des Indignés annonce donc de nouveaux combats pour l'égalité entre Ivoiriens.

Samba David ouvre un nouveau front

La prison n'aura pas réussi à faire plier Douyou Nicaise alias Samba David. Mieux, le leader d'opinion qui revient d'un séjour médical en terre tunisienne, se dit à nouveau prêt à défendre l'intérêt et le bien-être de la population ivoirienne qui croupit sous le poids d'une paupérisation galopante. A cet effet, l'ancien pensionnaire de la MACA indique qu'il « revient en grande forme pour continuer son combat de défense des plus faibles, des démunis et des vulnérables ». Il s'est pour ce faire donné pour slogan de combat « l’expression de la colère du peuple ».

A en croire le président de la Coalition des indignés de Côte d'Ivoire (CICI), il y a une poignée de personnes qui ont beaucoup à manger, et à l'inverse, beaucoup d'Ivoiriens qui ont cependant une poignée de nourriture. C'est donc pour combattre cette inégalité révoltante qu'il entend se battre aux côtés de ses compatriotes.

Revenant sur son très pénible séjour carcéral, Samba David déclare par ailleurs que s'il a fait la prison, c'est bien pour éviter que d'autres personnes subissent ce qu'il qualifie « d'injustice ». « Ce que j’ai subi, je ne voudrais pas que les Ivoiriens le subisse. Je ne serai pas d’accord que le Dg de la DST se retrouve en prison parce qu’il a été Dg de la DST hier. Il était en fonction. Ce qu’il a fait, il l’a fait. Mais s’il a commis des impairs, là il faut les considérer. Je ne veux pas accepter que le juge qui m’a condamné injustement soit un jour condamné parce qu’il a condamné Samba David injustement. Je ne voudrais pas les militants d’un parti politique quelconque soit poursuivi demain pour leur appartenance politique », a-t-il déclaré. Car si tel est le cas, il estime qu'il aura « fait la prison pour rien ».