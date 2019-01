La CPI acquitte Laurent Gbagbo et Blé Goudé et les libère (Urgent)

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Ce mercredi, les juges de la CPI ont mis en liberté Laurent Gbagbo et Blé Goudé qui avaient déjà été acquittés dans leur décision d’hier mardi. La cour pénale internationale a confirmé l’acquittement des deux prévenus et rejeté l’appel du procureur.

Laurent Gbagbo et Blé Goudé libérés !!!

Le juge président de la CPI a déclaré face à l’appel du Procureur et de l’avis de la juge dissidente : « Nous ne voyons pas comment une analyse plus approfondie des éléments pourrait augmenter la probabilité que la décision d’acquitter M. Blé Goudé et Laurent Gbagbo soit infirmée en appel. »

Pour le juge, les arguments présentés ne sauraient en aucun cas « servir de base pour tenir les accusés en détention. » Il dit aussi que la chambre "n’a pas été en mesure d’identifier un quelconque autre facteur qui pourrait d’une autre manière indiquer l’existence de circonstances exceptionnelles. »

Toujours selon le juge italien, « pour toutes ces raisons, la majorité avec l’opinion dissidente… rejette la requête présentée par le Procureur de maintenir M. Gbagbo et M. Blé Goudé en détention et demande au greffe d’obtenir les assurances nécessaires » auprès des deux accusés et de leurs avocats pour garantir le retour de « M. Gbagbo et/ou M. Blé Goudé au moment où leur présence au siège de la cour serait requise…» avant de lever la séance.

La déclaration du juge sur la décision de la cour ci-dessous.