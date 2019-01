Côte d’Ivoire: 2.146 milliards Fcfa recouvrés en 2018 (Sié Ouattara)

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Les recettes fiscales recouvrées en 2018 en Côte d’Ivoire se sont établies à 2.146 milliards Fcfa pour un objectif de 2.170 milliards Fcfa, a annoncé jeudi à Abidjan le directeur général des impôts Abou Sié Ouattara.

99% des recettes fiscales recouvert en 2018 selon Sié Ouattara

"L’objectif assigné à la Direction générale des impôts (DGI) était 2.170 milliards, au 31 décembre, la DGI a réalisé 2.146 milliards (soit) 99% du taux de réalisation", a déclaré M. Ouattara, à un petit-déjeuner débat avec la presse sur l’annexe fiscale 2019.

L’impôt sur les bénéfices affiche un taux de 102% et 107% pour l’impôt sur le revenu des créances, a fait savoir le directeur général.

Concernant l’impôt foncier, la DGI a mobilisé "99,5 milliards Fcfa" pour "un objectif de 100 milliards Fcfa", a-t-il ajouté.

"Essentiellement orientée vers le secteur privé", l’annexe fiscale 2019 comporte 36 mesures dont des mesures à caractère social, de soutien aux entreprises et de renforcement des moyens de l’Etat, les mesures à caractère social, les mesures de rationalisation et de modernisation du dispositif fiscal et les mesures techniques.

Les recettes fiscales de l'Etat ivoirien ont atteint 530 milliards de francs CFA sur la période allant de juillet à septembre 2018. C'est ce qu'a annoncé cette semaine, le directeur général des impôts, Abou Sié Ouattara. Le responsable est intervenu dans le cadre d'un séminaire bilan du troisième trimestre 2018.