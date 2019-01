Côte d'Ivoire : RHDP, Guillaume Soro pourrait rencontrer Ouattara ce soir

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

À quarante-huit heures du Congrès du RHDP, Alassane Ouattara et Guillaume Soro pourraient avoir un tête-à-tête. Cette rencontre au sommet serait le fruit d'une médiation de l'ancien président burkinabè Blaise Compaoré, apprend-on de koaci.com.

Imminente rencontre entre Alassane Ouattara et Guillaume Soro

Le ministre Sidiki Konaté affirmait sans sourciller : « Je vous le dis et je le sais, parce que je suis son ami. Le samedi au congrès, Soro sera là. » Loin d'être des paroles en l'air, le ministre de l'Artisanat, compagnon de longue date du Président de l'Assemblée nationale, est visiblement dans le secret des dieux. Car nous apprenons à l'instant que le Chef du Parlement sera reçu en audience, ce jeudi soir, à la résidence présidentielle, par le Président Alassane Ouattara.

Cette rencontre entre le président de la République et le Chef du Parlement serait consécutive à une intervention de Blaise Compaoré, le président déchu du Faso, par ailleurs parrain de Soro Guillaume et ami personnel du Président Ouattara. Cette rencontre s'inscrit donc dans le cadre d'une décrispation entre les deux personnalités ivoiriennes, d'autant plus que la création du RHDP unifié a suscité des divergences de points de vue.

À l'issue de cette audience, Guillaume Soro pourrait enfin donner son accord de façon formelle pour une participation au Congrès constitutif du 26 janvier prochain. Quand bien même certains de ses proches lui défendent formellement de s'y rendre.

Les tensions nées de la position ambigüe du chef du parlement ivoirien sur le RHDP pourraient s'aplanir si sa participation à ce congrès cher au chef de l'Etat devenait effective.