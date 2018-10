Côte d’Ivoire: La mise en garde de Sidiki Konaté à Soro Guillaume

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

NEWS - Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

On sait progressivement où se situe Sidiki Konaté par rapport à Guillaume Soro. Le ministre de l’Artisanat, contrairement à son compagnon des Forces Nouvelles, est un cadre du RDR (RHDP unifié) et le montre un peu plus chaque jour. L’ancien porte-parole des FN dénonce le double jeu de Guillaume Soro qu’il a mis en garde pour son soutien supposé à des candidats indépendants aux élections locales.

Quand Sidiki Konaté demande à Soro Guillaume de se déterminer

Comme nous l’évoquions à son retour au gouvernement, Sidiki Konaté n’avait pas demandé la permission à son patron Guillaume Soro avant d’accepter sa nomination. Il avait tout juste prévenu le Président de l’Assemblée Nationale de Côte d’Ivoire de son choix de reprendre ses fonctions au sein du gouvernement. Cette démarche que n’a pas appréciée le PAN qui avait posté sur Twitter « N’est pas âne qui ont croit » démontrait déjà l’existence d’une scission au sein des Forces Nouvelles.

Et Sidiki Konaté, depuis son retour au gouvernement, n’a cessé de montrer son attachement au RDR. Il est même engagé auprès de Hamed Bakayoko dans sa bataille pour devenir maire de la commune d’Abobo. Le problème à ce niveau des choses, c’est que Guillaume Soro soutient Koné Tehfour face à son rival au sein de la grande famille RDR. De ce fait, Sidiki Konaté a choisi son camp et on ne peut pas dire qu’il soit celui de l’homme qui la propulsé au-devant de la politique ivoirienne.

Il y a cependant une constance dans la démarche du ministre de l’Artisanat. Dès lors qu’il a accepté de revenir au gouvernement, il se dévoue corps et âme à l’action de l’équipe à laquelle il appartient désormais au contraire de Guillaume Soro qui est juste content d’être patron de l’Assemblée Nationale grâce au RDR, mais qui ne fait aucune démonstration de son attachement à ce parti parti politique auquel il a adhéré librement.

Sidiki Konaté, sa mise en garde à Guillaume Soro

Et pour aller plus loin dans sa volonté de clarifier les choses, Sidiki Konaté a tenu un propos qui ne sonne pas comme une menace, mais plutôt comme une mise en garde à son (ancien) compagnon. Il a déclaré : « S’il s'avérait que Soro (Guillaume) soutenait des candidats indépendants face aux listes RHDP Unifié, c'est une faute lourde dont il devra répondre. Il appartiendra à M. Guillaume Soro de venir s’expliquer. »

Poursuivant, le ministre Sidiki Konaté a expliqué que cette clarification de Soro est nécessaire « D’abord au niveau du parti », puis rajoutera : « C’est important, parce que nous sommes tous redevables à ce parti. Nous sommes tous des acteurs de ce parti politique qui est le Rdr. Nous avons tous fait le choix d’être dans le RDR . Il faut que nous soyons conséquents et logiques".

Soro Simon, le frère de Guillaume Soro avait lancé à Abobo un message de son frère : «Va dire aux populations d’Abobo, moi Soro Kigbafori Guillaume, j’ai choisi comme candidat Koné Téfour à Abobo. Je suis venu vous dire qu’à Abobo, le candidat de Guillaume Soro, c’est Koné Téfour point.»

Soro Guillaume qui multiplie les missions à l’étranger pour ne pas avoir à rencontrer de trop ses camarades du RDR, parti politique dont il est vice-président, sera-t-il « conséquent et logique », selon Sidiki Konaté ?