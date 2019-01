Après des brouilles, la Côte d'Ivoire renoue avec l'Union européenne

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Après le rapport explosif de l'Union européenne qui a fuité l'année dernière, les autorités ivoiriennes ont repris contact avec l'institution. Les discussions tenues ce jeudi entre le PM Gon Coulibaly et une délégation de l'UE n'ont éludé aucune question.

L'Union européenne passe en revue des questions sensibles avec le gouvernement ivoirien

Le Président Alassane Ouattara s'était profondément indigné du rapport de l'Union européenne qui pointait une « dérive autoritaire du pouvoir, corruption, flagrantes inégalités sociales ». Ce rapport préconisait donc qu'« au vu de ce constat, les chefs de mission de l’UE incitent […] à une réflexion sur le soutien de l’UE à la Côte d’Ivoire ». Mais depuis, beaucoup d'eau semble avoir coulé sous le pont, et les deux parties ont repris leur discussion.

Aussi, ce jeudi 24 janvier, une délégation de l'UE conduite par l'ambassadeur Jobst vonKirchmann a été reçue en audience par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Ces échanges portaient sur les questions politiques, économiques et sociales d'intérêt commun. Il a par ailleurs été question de créer les conditions nécessaires à un climat favorable aux investissements des entreprises européennes, à une croissance durable et inclusive, et à une intensification les échanges économiques.

Au terme de cette rencontre, le Chef du gouvernement ivoirien a témoigné sa reconnaissance à l'UE. « Je voudrais traduire au nom du gouvernement, notre infinie gratitude à tous nos partenaires au développement, en particulier l’Union européenne, pour leur engagement constant à nos côtés dans la dynamique de transformation structurelle de notre économie », a-t-il déclaré, avant d'ajouter : « L’Union européenne reste l’un des partenaires économiques et politiques privilégiés de la Côte d’Ivoire. »

Le représentant de l'UE, l'ambassadeur Jobst Von Kirchmann, qui avait à ses côtés les ambassadeurs ou chargés d’affaires de l’Allemagne, de la Belgique, du Danemark, de l’Espagne, de la France, de la Grande-Bretagne, de l’Italie, des Pays-Bas et de la Suède, a également exprimé sa volonté de « consolider la coopération entre son institution et la Côte d’Ivoire ».

Les deux délégations ont convenu de se rencontrer en mars prochain pour approfondir les discussions.