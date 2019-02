CPI : Libéré sous condition, Laurent Gbagbo est arrivé en Belgique

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

NEWS - Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Laurent Gbagbo est effectivement arrivé à Bruxelles après avoir vecu au secret en Hollande après sa libération, a annoncé la CPI, ce mardi. L'ancien président ivoirien passera donc un séjour en Belgique en attendant l'appel que le procureur entend interjeter.

Laurent Gbagbo rejoint les siens en Belgique

La Chambre d'appel de la Cour pénale internationale (CPI) a accordé, le 1er février dernier, la liberté conditionnelle à Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Cette décision intervient quelques deux semaines après l'acquittement et la remise en liberté immédiate prononcés en première instance. Cependant, après leur sortie de la prison de Scheveningen, il était question que l'ancien président ivoirien et son coaccusé soient transférés dans un Etat proche des Pays-Bas.

Si l'ancien leader des jeunes patriotes n'a jusque-là pas trouvé de lieu de résidence, ce n'est pas le cas pour l'ancien chef d'Etat ivoirien à qui les autorités belges ont donné l'autorisation de séjourner sur leur territoire. La principale raison évoquée, c'est que la seconde épouse de Gbagbo, Nady Bamba, et son fils résident dans la capitale belge.

Les autorités de La Haye ont donc confirmé que « M. Gbagbo est désormais en liberté conditionnelle en Belgique ». Dans ce pays européen, Gbagbo a obligation de se déplacer seulement au sein de la municipalité bruxelloise. Il devra par ailleurs pointer une fois par semaine auprès des autorités du pays. Son passeport ivoirien a été confisqué, et si déplacement à l’étranger il devait y avoir, il devra demander une autorisation préalable à la CPI.

Notons que certains pro-Gbagbo se livrent à des attaques groupées contre Mme Nadiani Bamba dit Nady Bamba. Ils accusent la seconde épouse de Laurent Gbagbo de collaborer avec le pouvoir d'Abidjan. Révélant en outre qu'elle est la première figure de l'ancien pouvoir dont le compte a été dégélé par l'Union européenne dès le mois de juin 2011.