Flachsbath félicite la Côte d'Ivoire pour sa performance économique

Au sortir d'une séance de travail avec le Premier Ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, le mardi 5 février 2019 à Abidjan, la Secrétaire d'Etat auprès du Ministre Fédéral de la Coopération économique et du Développement, Maria Flachsbath, a félicité la Côte d'Ivoire pour ses performances économiques. Les deux parties ont échangé sur les questions économique, politique, sociale et sécuritaire.

L'Allemagne s'est dite satisfaite des réformes engagées en Côte d'Ivoire et a salué les résultats positifs du pays dans le Rapport "Doing Business" 2019 de la Banque mondiale. Performance qui fait de l'économie ivoirienne une des plus réformatrices au monde. Et qui vaut au pays de figurer à l'initiative allemande du "Compact avec l'Afrique du G20", visant à mobiliser des investissements internationaux en faveur de l'Afrique.

Amadou Gon Coulibaly et Maria Flachsbath ont également discuté de la transformation structurelle de l'économie ivoirienne, notamment la transformation des matières premières agricoles. Le Chef du gouvernement ivoirien a encouragé le secteur privé allemand à s'intéresser à ce domaine.

Au cours de la rencontre, le Premier Ministre a, au nom du Président de la République Alassane Ouattara, remercié la Chancelière Angela Merkel pour avoir fait un don de 251 000 moustiquaires à la Côte d'Ivoire, dans le cadre de la lutte contre le paludisme.